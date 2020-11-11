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Издательство Universul.

Предвыборные газеты Додона оказались заблокированы

© Photo : Editura ”Universul”
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (353)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201111/32419884/predvybornye-gazety-dodona-okazalis-zablokirovany.html

Избирательный штаб действующего президента утверждает, что электоральные конкуренты пытаются отвлечь внимание общества от прозвучавших сегодня утром обвинений в адрес Майи Санду.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Сегодня депутаты PAS Оазу Нантой и Игорь Гросу вместе с примкнувшим к ним активистом Владом Билецким проникли на склады государственной типографии Universul, где обнаружили фургоны с тиражом предвыборной газеты Игоря Додона. Вызвав полицию, депутаты потребовали машины опечатать, объяснив это тем, что материалы кандидата в президенты якобы печатались с нарушениями закона.

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"В выходных данных газеты, напечатанных в государственной типографии, указывается, что они напечатаны в частной типографии Edit Tipar Grup. Помимо этого, тираж сильно занижен", - заявил Нантой. И пообещал, что не покинет территорию типографии "пока вновь не будет запущен процесс печати, чтобы узнать реальный тираж"...

Прибывшие на место происшествия депутаты от ПСРМ Вартанян, Цуркан и Батрынча пригрозили оппонентам ответственностью "за остановку процесса производства".

Немного позднее предвыборный штаб Додона распространил специальное заявление по поводу действий депутатов PAS.

НПО и финансирование Санду.
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Предвыборный штаб Игоря Додона, независимого кандидата на выборах президента страны осуждает незаконную акцию по блокированию избирательных материалов, которую организовали наши электоральные конкуренты. Правоохранительные органы были уведомлены нами об этих противоправных действиях. Мы также призываем молдавских и международных наблюдателей отреагировать на действия сторонников одного из кандидатов, попытавшихся незаконно воспрепятствовать распространению предвыборных материалов оппонента", - говорится в заявлении.

Кроме того, в предвыборном штабе Игоря Додона убеждены, что акция депутатов PAS стала ответом на сегодняшние, прозвучавшие из уст депутата Богдана Цырди, обвинения в незаконном финансировании Маий Санду и ее партии из-за границы.

"Считаем, что эта диверсия организована намеренно, чтобы отвлечь внимание общественности от взрывоопасной для Майи Санду темы. Прекрасно пониманием, что представленная Богданом Цырдей информация очень больно бьет по ее имиджу "честного политика", - утверждается в документе предвыборного штаба Додона. 

Штаб также уведомляет, что тиражи предвыборных газет действующего президента оплачиваются исключительно из избирательного фонда, что подтверждается договором с экономическим агентом.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (353)

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