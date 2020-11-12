Ренато Усатый подал заявление в ЦИК о снятии Игоря Додона с выборов

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Лидер "Нашей партии" и примар Бельц Ренато Усатый подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявление о снятии независимого кандидата Игоря Додона с выборов. Усатый баллотировался на президентский пост и проиграл в первом туре выборов, заняв третье место после Майи Санду и Игоря Додона.

"Мы с коллегами направили в ЦИК пакет документов. Там четкие сведения о том, что был нарушен закон. Вчера мы с вами стали свидетелями того, что нарушения еще более тревожные. Сегодня мы поймем, можно доверять ЦИК или нет", - заявил Усатый в Центризбиркоме.

Как отметил Усатый, речь идет о нарушениях, касающихся расходов предвыборного штаба Додона на избирательную кампанию. По мнению Усатого, действующий президент потратил на эти цели гораздо больше денег, нежели было заявлено им официально.

Ранее Усатый уточнил, что "Додон потратил на эти выборы более 10 миллионов евро", что "превышает предел, который допускает молдавское законодательство в качестве расходов на выборы". Более того, как считает лидер "Нашей партии", "эта сумма (10 миллионов евро) была завезена из-за рубежа".

Он также призывал Генеральную прокуратуру "в срочном порядке возбудить уголовное дело по факту событий, связанных с печатью электоральных газет в поддержку кандидата Игоря Додона".

Ранее депутаты PAS Оазу Нантой и Игорь Гросу вместе с примкнувшим к ним активистом Владом Билецким проникли на склады государственной типографии Universul, где обнаружили фургоны с тиражом предвыборной газеты Игоря Додона. Вызвав полицию, депутаты потребовали машины опечатать, объяснив это тем, что материалы кандидата в президенты якобы печатались с нарушениями закона. Также они посчитали, что официальный тираж сильно занижен, чем есть на самом деле.

Позднее предвыборный штаб Додона назвал действия депутатов "блокировкой избирательных материалов", а также уведомил правоохранительные органы и призвал наблюдателей обратить внимание на действия сторонников одного из кандидатов.

На Ренато Усатого заведены несколько уголовных дел в Молдове. В январе 2016 года Генпрокуратура Молдовы открыла уголовное дело против Усатого по фактам угроз в адрес должностных лиц в ходе протестов.

24 апреля следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Усатому по факту организации преступного сообщества и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В России на бельцкого примара заведено уголовное дело - за незаконный вывод из страны 500 миллиардов рублей. 24 июля тверским районным судом Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ренато Усатого, который неоднократно вызывался следователем для предъявления обвинения, однако ни разу не явился, и был объявлен в международный розыск.

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