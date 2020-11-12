14:39 12 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.16
  • USD17.13
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.61
Поиск
Влад Батрынча

Батрынча осудил действия политических оппонентов Додона

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (359)
96 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201112/32426695/batryncha-osudil-deystviya-politicheskikh-opponentov-dodona.html

Представители предвыборного штаба Игоря Додона готовы доказывать, что не допускалось нарушений во время печати предвыборных газет.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Оппоненты Игоря Додона провели политическое шоу, которое можно расценить как хулиганство и попытки помешать избирательной кампании кандидата.

Издательство Universul.
© Photo : Editura ”Universul”
Предвыборные газеты Додона оказались заблокированы

Такое заявление сделал на брифинге в четверг депутат от Партии социалистов и руководитель инициативной группы по выдвижению на выборы независимого кандидата Игоря Додона Влад Батрынча. 

Батрынча прокомментировал инцидент, произошедший вчера на государственной типографии Universul, куда пришли депутаты PAS и нашли там предвыборные газеты Додона. По мнению депутатов, эти газеты были напечатаны нелегально. 

"Частные типографии, как и многие другие имеют контракт с Universul. Вчера и позавчера там печатали газеты Майи Санду с теми же условиями. Но мы не проводили подобных акций против этого кандидата", - отметил Батрынча. 

По его словам, газеты были напечатаны абсолютно легально, а действия сторонников Санду изучат ответственные органы. 

Также Батрынча обратился ко всем национальным и международным наблюдателям, с просьбой изучить инцидент, произошедший на типографии и дать ему оценку. 

"Мы считаем, что произошедшее вчера было сделано с целью помешать нашей кампании. Мы будем оспаривать действия наших оппонентов в ЦИК и в правоохранительных органах. Никто не имеет права блокировать работу другого кандидата", - отметил Батрынча. 

Ренато Усатый
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ренато Усатый подал заявление в ЦИК о снятии Игоря Додона с выборов

В заключение он призвал всех участников избирательной кампании к спокойствию и не совершать действий, которые могли бы негативно повлиять на общество. 

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов. 

Ни один из политиков не преодолел планку в 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя необходим второй тур. Его дату объявит ЦИК, причем второй тур должен состояться не позднее, чем через две недели со дня проведения первого тура.

Президентские выборы в Молдове: назначена дата второго тура.
© Sputnik
Второй тур выборов в Молдове: ЦИК утвердил дату

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны. 

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (359)

По теме

Выборы президента Молдовы 2.0: Санду обратилась к электорату Усатого
В штабе Додона прокомментировали отказ Санду участвовать в дебатах
Додон vs Санду: Почему сорвались главные дебаты президентской кампании?


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лаура Мец во время презентации нового MacBook Air.
Фото - Apple представила новые компьютеры Mac
Тысячи километров по Атлантике: в Ирландии нашли капсулу времени с российского ледокола
Тысячи километров по Атлантике: в Ирландии нашли капсулу времени с российского ледокола
Обновленный состав правительства Молдовы ноябрь 2020
Как выглядит обновленный состав правительства Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться