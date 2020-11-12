Батрынча осудил действия политических оппонентов Додона

Представители предвыборного штаба Игоря Додона готовы доказывать, что не допускалось нарушений во время печати предвыборных газет.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Оппоненты Игоря Додона провели политическое шоу, которое можно расценить как хулиганство и попытки помешать избирательной кампании кандидата.

Такое заявление сделал на брифинге в четверг депутат от Партии социалистов и руководитель инициативной группы по выдвижению на выборы независимого кандидата Игоря Додона Влад Батрынча.

Батрынча прокомментировал инцидент, произошедший вчера на государственной типографии Universul, куда пришли депутаты PAS и нашли там предвыборные газеты Додона. По мнению депутатов, эти газеты были напечатаны нелегально.

"Частные типографии, как и многие другие имеют контракт с Universul. Вчера и позавчера там печатали газеты Майи Санду с теми же условиями. Но мы не проводили подобных акций против этого кандидата", - отметил Батрынча.

По его словам, газеты были напечатаны абсолютно легально, а действия сторонников Санду изучат ответственные органы.

Также Батрынча обратился ко всем национальным и международным наблюдателям, с просьбой изучить инцидент, произошедший на типографии и дать ему оценку.

"Мы считаем, что произошедшее вчера было сделано с целью помешать нашей кампании. Мы будем оспаривать действия наших оппонентов в ЦИК и в правоохранительных органах. Никто не имеет права блокировать работу другого кандидата", - отметил Батрынча.

В заключение он призвал всех участников избирательной кампании к спокойствию и не совершать действий, которые могли бы негативно повлиять на общество.

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков не преодолел планку в 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя необходим второй тур. Его дату объявит ЦИК, причем второй тур должен состояться не позднее, чем через две недели со дня проведения первого тура.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova