Второй тур выборов президента Молдовы: ЦИК распределяет бюллетени

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы приступила к распределению бюллетеней по избирательным участкам страны.
"Безопасность процесса распределения бюллетеней обеспечивают сотрудники Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности", - пояснили в Центральной избирательной комиссии.
К печати избирательных бюллетеней для второго тура президентских выборов приступили 4 ноября. Для избирательных участков внутри страны было напечатано 2 934 017 бюллетеней, из них 1 168 620 - на государственном языке и 765 397 - на русском.
Себестоимость одного экземпляра - 7 банов, стоимость всего тиража - 205 тысяч леев.
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