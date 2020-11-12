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Бюллетень для голосования на президентских выборах второй тур

Второй тур выборов президента Молдовы: ЦИК распределяет бюллетени

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (359)
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Sputnik Молдова
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По избирательным участкам также распределяются средства индивидуальной защиты, необходимые из-за пандемии.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы приступила к распределению бюллетеней по избирательным участкам страны.  

"Безопасность процесса распределения бюллетеней обеспечивают сотрудники Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности", - пояснили в Центральной избирательной комиссии.

Бюллетень для голосования на президентских выборах второй тур.
© Sputnik / Mihai Caraus
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В то же время идет распределение средств защиты от COVID-19, предназначенные для избирательных структур во втором туре президентских выборов, которые состоятся 15 ноября.

К печати избирательных бюллетеней для второго тура президентских выборов приступили 4 ноября. Для избирательных участков внутри страны было напечатано 2 934 017 бюллетеней, из них 1 168 620 - на государственном языке и 765 397 - на русском.

Себестоимость одного экземпляра - 7 банов, стоимость всего тиража - 205 тысяч леев. 

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (359)

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Теги:
выборы президент, выборы


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