Какие правила будут действовать для транспорта в день выборов президента

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) обеспечит в день второго тура президентских выборов в Молдове 15 ноября процесс мониторинга движения транспортных средств по территории республики. Контроль ведомство будет вести с 07.00 до 21.00 воскресенья.
"Агентство призывает операторов и владельцев рейсового автомобильного транспорта, вместимость которого превышает восемь человек, а также людей, владеющих персональным авто, строго соблюдать постановление ЦИК, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение выборов президента Республики Молдова", - отметили в ANTA.
Как отметили в агентстве, делается это во избежание организованной доставки избирателей к участкам в день голосования конкурентами на выборах или третьими лицами.
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