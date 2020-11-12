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Машина национального агентства автомобильного транспорта, ANTA

Какие правила будут действовать для транспорта в день выборов президента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (361)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201112/32429072/kakie-pravila-perevozok-budut-deystvovat-v-den-vyborov-prezidenta.html

Мониторинг движения автомобилей по стране в день второго тура голосования будет вести Национальное агентство автомобильного транспорта.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) обеспечит в день второго тура президентских выборов в Молдове 15 ноября процесс мониторинга движения транспортных средств по территории республики. Контроль ведомство будет вести с 07.00 до 21.00 воскресенья.  

"Агентство призывает операторов и владельцев рейсового автомобильного транспорта, вместимость которого превышает восемь человек, а также людей, владеющих персональным авто, строго соблюдать постановление ЦИК, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение выборов президента Республики Молдова", - отметили в ANTA.

Выборы президента Молдовы.
© Photo : Miroslav Rotari
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В документе, принятом Центризбиркомом, отмечается: в период голосования, с 07.00 до 21.00, разрешено передвижение по стране только автотранспортных средств вместимостью не более восьми человек, а также автомобильные перевозки людей регулярными рейсами, действующими в соответствии с законодательством республики.

Как отметили в агентстве, делается это во избежание организованной доставки избирателей к участкам в день голосования конкурентами на выборах или третьими лицами.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (361)

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Теги:
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