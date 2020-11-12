Фонд Сороса финансировал "сближение гражданского общества Молдовы и Румынии"

Соответствующие данные, как и констатация о прогрессе в проделанной работе, содержатся в годовом отчете бухарестского филиала международной сети.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Румынское представительство Фонда Сороса оказывало финансовую поддержку программе, нацеленной на Республику Молдова, сообщает сайт cenzura.md

В результатах работы за 2010 год филиал отчитывается об активной работе по сближению Румынии с Молдовой, поддержке унионистских движений.

Как сказано в документах, цель программы – установление прочных и долговременных рабочих отношений между гражданскими сообществами Румынии и Молдовы.

Авторы отчета также отметили прогресс в проделанной работе.

"Ведется активная работа на национальном уровне по изучению восприятия румын в Молдове и взаимоотношений между двумя странами", – говорится в отчете фонда Сороса.

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