19:39 12 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.16
  • USD17.13
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.61
Поиск
Вид города Бухареста.

Фонд Сороса финансировал "сближение гражданского общества Молдовы и Румынии"

© Sputnik / Сергей Субботин
Политика
Получить короткую ссылку
14510
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201112/32429499/fond-sorosa-finansiroval-sblizhenie-grazhdanskogo-obschestva-moldovy-i-rumynii.html

Соответствующие данные, как и констатация о прогрессе в проделанной работе, содержатся в годовом отчете бухарестского филиала международной сети.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Румынское представительство Фонда Сороса оказывало финансовую поддержку программе, нацеленной на Республику Молдова, сообщает сайт cenzura.md

George Soros
© AP Photo / Kevin Wolf
Чего добивается Сорос: в Кишиневе вышла книга о планах миллиардера

В результатах работы за 2010 год филиал отчитывается об активной работе по сближению Румынии с Молдовой, поддержке унионистских движений.

Как сказано в документах, цель программы – установление прочных и долговременных рабочих отношений между гражданскими сообществами Румынии и Молдовы.

Авторы отчета также отметили прогресс в проделанной работе.

"Ведется активная работа на национальном уровне по изучению восприятия румын в Молдове и взаимоотношений между двумя странами", – говорится в отчете фонда Сороса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Партнер Сороса: мы подготовили новый мировой кризис — втрое сильнее первого
Сорос "положил глаз" на Facebook
Чего добивается Сорос: в Кишиневе вышла книга о планах миллиардера


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лаура Мец во время презентации нового MacBook Air.
Фото - Apple представила новые компьютеры Mac
Тысячи километров по Атлантике: в Ирландии нашли капсулу времени с российского ледокола
Тысячи километров по Атлантике: в Ирландии нашли капсулу времени с российского ледокола
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться