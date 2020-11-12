Политолог: не стоит слепо принимать на веру обещания Майи Санду

Сегодня на странице Майи Санду в Фейсбуке был опубликован видеоролик, в котором кандидат в президенты обратилась к русскоязычным гражданам Молдовы. Слова произнесены хорошие, правильные. Но можно ли им верить?

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. "Я гарантирую вам, что в должности президента обеспечу полное соблюдение ваших прав, включая право на использование вашего родного языка и обучение на вашем родном языке", - утверждает Майя Санду в обращении к русскоязычному населению страны.

Санду пообещала не закрывать русские школы или еще каким-либо образом ограничивать сферу функционирование в стране русского языка. Более того, кандидат на должность главы государства в случае победы во втором туре президентских выборов намерена, по ее словам, с уважением относиться к празднованию Девятого мая в республике – потому что "никто не может отнять право граждан отмечать этот праздник". Санду также высказала уверенность, что в системе государственного управления должно быть больше представителей различных национальностей Молдовы...

Разумеется, нужно помнить, что это обращение появилось в самый острый период текущей предвыборной кампании, когда оба кандидата все поставили на кон. Так, эксперты, прокомментировавшие по просьбе Sputnik Moldova это обращение, утверждают, что к словам госпожи Санду следует относиться с известной долей осторожности.

"Любая предвыборная риторика имеет целью добыть как можно больше голосов для того, кто эти слова произносит. Реальные дела Майи Санду, ее прежние поступки пока выглядят убедительнее ее слов. Все помнят, что в кресле министра образования она далеко не всегда благосклонно относилась к русскоязычным. Кроме того, ни для кого не секрет, что Санду открыто симпатизирует и тесно контактирует с теми западными посольствами и теми западными политиками, которые сегодня регулярно отмечаются резкой антироссийской риторикой. Думаю, сейчас не стоит слепо принимать на веру ее обещания Майи Санду", - говорит политолог Корнелиу Чуря.

Впрочем, в случае победы во втором туре выборов, госпоже Санду так или иначе придется определиться со своим отношением к русскоговорящему населению страны. А это все еще не малая группа граждан.

"Если по итогам голосования в воскресенье победит Санду, в смысле ее отношения к русскоязычным жителям Молдовы, я вижу два варианта. Если у нового президента не окажется большинства депутатов парламента, она будет походить на Николая Тимофти, который имел схожие взгляды, но никаких политических решений в адрес национальных меньшинств республики принимать не мог. Совсем другое дело, если Майа Санду будет поддержана прозападным парламентским большинством. В этом случае не будет никаких гарантий, что президент не решиться предпринять некие дискриминационные шаги», - утверждает Чуря.

Политический аналитик Стелла Жантуан также полагает, что искренность политиков в разгар предвыборной кампании – величина относительная.

"Нынешнее обращений Санду к русскоязычным гражданам – хоть запоздалый, но правильный жест. Мне сложно судить, насколько она в данном случае искренна как политик. Но убеждена, все обострения межнациональных отношений в Молдове всегда вызывались искусственно. Многие помнят, как в свое время так называемым "унионистским сегментом" управлял Влад Плахотнюк. Теперь он исчез из молдавской политики – и сколько процентов в первом туре выборов набрали кандидаты с унионистскими взглядами? Правильно, мизерные. Думаю, весьма неглупый политик Майя Санду все это прекрасно видит и делает выводы. Полагаю, она будет вынуждена выполнять свои обещания», - считает Жантуан.

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