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Встреча Ольги Чеботарь и Вадима Красносельского/

Новый политпереговорщик от Кишинева посетила с визитом Тирасполь

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (293)
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Sputnik Молдова
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Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Ольга Чеботарь вступила в свою должность в понедельник, 9 ноября.

ТИРАСПОЛЬ, 12 ноя – Sputnik. В Тирасполе прошла встреча вице-премьера по реинтеграции Молдовы Ольги Чеботарь с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Главный политический переговорщик от Кишинева по приднестровскому урегулированию назначена на свою должность три дня назад, 9 ноября.

"Встреча была неформальной, на ней обсуждалась текущая ситуация в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, вопросы повестки дня, возникшие трудности и перспективы ускорения процесса для поиска жизнеспособных решений", - отметили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

Как сообщили в Бюро, политпредставитель от Кишинева подчеркнула полную открытость и наличие политической воли к продвижению диалога на всех существующих переговорных площадках. При этом Чеботарь акцентировала внимание на разрешение наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра.

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Красносельский поздравил нового вице-премьера с назначением, назвав должность ответственной и непростой.

Он выразил надежду, что участие Ольги Чеботарь в переговорном процессе будет способствовать возобновлению и эффективному продолжению диалога, "что в конечном итоге обеспечит комфортную и спокойную жизнь людей на обоих берегах Днестра", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Sputnik Молдова публиковал биографию нового вице-премьера по реинтеграции Молдовы. Об Ольге Чеботарь можно узнать подробней здесь.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (293)

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Теги:
переговоры, Вадим Красносельский


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