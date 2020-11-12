Определены правила для приднестровцев, желающих участвовать в выборах президента Молдовы

ТИРАСПОЛЬ, 12 ноя – Sputnik. В Оперативном штабе Приднестровья утвердили требования к гражданам Молдовы, живущим на территории региона, для их участия во втором туре голосования на выборах президента Молдовы. Они соответствуют тем, что были разработаны для первого тура.

"Выезжая на голосование, приднестровцы должны будут представить на КПП документы, подтверждающие наличие гражданства Молдовы. А по возвращении во внутреннем паспорте РМ будут проверять наличие штампа об участии в голосовании (его должны проставлять на избирательных участках в РМ)", - пояснил источник.

Тем, у кого не окажется в удостоверении личности соответствующей отметки, будет оформлена эпидкарта с предписанием самоизоляции на две недели.

Оперштаб настоятельно рекомендует обязательно соблюдать все меры предосторожности: избегать большого скопления людей, придерживаться социальной дистанции, использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Выборы пройдут 15 ноября. В первом туре выборов президента приняло участие более 14 000 граждан Молдовы, проживающих в Левобережье.

Как писал ранее, во втором туре для приднестровцев будет открыто 42 избирательных участка в 22 населенных пунктах. Это те же самые секции, на которых могли проголосовать приднестровские избиратели в первом туре.

По одному избирательному участку были открыты в муниципиях Кишинев, Бельцы, в Новых Аненах. Но большинство из них расположились в населенных пунктах, которые находятся вблизи берега Днестра. В нескольких местностях работало сразу четыре участка — в городе Резина, в селах Сэнэтэука и Варница.

В первом туре были зафиксированы попытки помешать ходу голосования по нескольким адресам, где имели право на волеизъявление приднестровские избиратели. Полицией было возбуждено два уголовных дела по подобным нарушениям в населенном пункте Варница.

По данным Бюро по реинтеграции Молдовы, в Приднестровском регионе проживает почти 250 тысяч молдавских граждан, которые по возрасту имеют право голосовать на выборах президента республики.

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