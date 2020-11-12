Будет ли Игорь Додон снят с выборов — что говорит глава ЦИК

Председатель Центризбиркома Дорин Чимил разъяснил, что будет с запросом лидера "Нашей Партии" об исключении Игоря Додона из президентской гонки.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Требование Ренато Усатого исключить Игоря Додона из президентской гонки прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова председатель ЦИК Дорин Чимил.

"Это четвертая жалоба по одному поводу. Первый запрос был подан Олесей Стамате, представителем кандидата Майи Санду. Позже были еще два уведомления — от Дорина Киртоакэ и ассоциации ”Forța Veteranilor”, которую представляет Константин Ковриг. Мы на стадии анализа. <...> Завтра вечером мы выступим с заявлением", — сказал Чимил.

Глава ЦИК пояснил, что решение об исключении кандидата принимает суд. Вердикт инстанции должен быть вынесен до 7 часов утра 15 ноября.

По словам Чимила, если один из участников снимается с гонки, то в выборах участвует только тот, кто остался. В этом случае избирательный порог в 33,3% отменяется, а оставшийся кандидат должен набрать не менее 50% голосов плюс еще один голос.

В чем Усатый обвиняет Додона

Ранее Ренато Усатый заявил, что речь идет о нарушениях, касающихся расходов предвыборного штаба Додона на избирательную кампанию. По мнению лидера "Нашей Партии", действующий президент потратил на эти цели гораздо больше денег, нежели было заявлено им официально.

Ранее Усатый уточнил, что "Додон потратил на эти выборы более 10 миллионов евро", что "превышает предел, который допускает молдавское законодательство в качестве расходов на выборы". Более того, как считает лидер "Нашей партии", "эта сумма (10 миллионов евро) была завезена из-за рубежа".

Он также призвал Генеральную прокуратуру "в срочном порядке возбудить уголовное дело по факту событий, связанных с печатью электоральных газет в поддержку кандидата Игоря Додона".

В свою очередь, представители предвыборного штаба Игоря Додона отвергли все обвинения и заявили, что готовят иск в суд против лидера "Нашей партии".

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