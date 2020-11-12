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Дорин Чимил

Будет ли Игорь Додон снят с выборов — что говорит глава ЦИК

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (364)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201112/32435841/budet-li-igor-dodon-snyat-s-vyborov-chto-govorit-glava-cik.html

Председатель Центризбиркома Дорин Чимил разъяснил, что будет с запросом лидера "Нашей Партии" об исключении Игоря Додона из президентской гонки.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Требование Ренато Усатого исключить Игоря Додона из президентской гонки прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова председатель ЦИК Дорин Чимил.

"Это четвертая жалоба по одному поводу. Первый запрос был подан Олесей Стамате, представителем кандидата Майи Санду. Позже были еще два уведомления — от Дорина Киртоакэ и ассоциации ”Forța Veteranilor”, которую представляет Константин Ковриг. Мы на стадии анализа. <...> Завтра вечером мы выступим с заявлением", — сказал Чимил.

Глава ЦИК пояснил, что решение об исключении кандидата принимает суд. Вердикт инстанции должен быть вынесен до 7 часов утра 15 ноября.

По словам Чимила, если один из участников снимается с гонки, то в выборах участвует только тот, кто остался. В этом случае избирательный порог в 33,3% отменяется, а оставшийся кандидат должен набрать не менее 50% голосов плюс еще один голос.

В чем Усатый обвиняет Додона

Ранее Ренато Усатый заявил, что речь идет о нарушениях, касающихся расходов предвыборного штаба Додона на избирательную кампанию. По мнению лидера "Нашей Партии", действующий президент потратил на эти цели гораздо больше денег, нежели было заявлено им официально.

Ренато Усатый
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ренато Усатый подал заявление в ЦИК о снятии Игоря Додона с выборов

Ранее Усатый уточнил, что "Додон потратил на эти выборы более 10 миллионов евро", что "превышает предел, который допускает молдавское законодательство в качестве расходов на выборы". Более того, как считает лидер "Нашей партии", "эта сумма (10 миллионов евро) была завезена из-за рубежа".

Он также призвал Генеральную прокуратуру "в срочном порядке возбудить уголовное дело по факту событий, связанных с печатью электоральных газет в поддержку кандидата Игоря Додона".

В свою очередь, представители предвыборного штаба Игоря Додона отвергли все обвинения и заявили, что готовят иск в суд против лидера "Нашей партии". 

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (364)

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Теги:
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