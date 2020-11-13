Полиция проверила предвыборный тираж газет Додона: нарушений не выявлено

Полиция установила, что все изъятые газеты были напечатаны в соответствии с договором и при соблюдении необходимых норм.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В Управлении полиции Кишинева проверили изъятые в издательстве предвыборные газеты кандидата в президенты и действующего главы государства Игоря Додона и не обнаружили нарушений законодательства.

"В ходе процессуальных действий было установлено, что груз - это газеты с агитационным содержанием в пользу кандидата в президенты Республики Молдова, тираж 86 тысяч экземпляров, из которых 50 тысяч на румынском и 36 тысяч на русском языке", - сообщают в полиции.

Полицейские выяснили, что печать газет осуществлялась на основании договора об оказании услуг, который предусматривал печать 109 тысяч экземпляров в формате 8 А 3.

"В рамках принятых мер и накопленных доказательств нарушений законодательства по данному грузу не выявлено", - отметили в полиции, сообщив, что по данному вопросу окончательный вердикт должен вынести ЦИК.

Напомним, 11 ноября депутаты PAS Оазу Нантой и Игорь Гросу проникли на склады государственной типографии Universul, где обнаружили фургоны с тиражом предвыборной газеты Игоря Додона. Вызвав полицию, депутаты потребовали машины опечатать, объяснив это тем, что материалы кандидата в президенты якобы печатались с нарушениями закона.

Прибывшая на место полиция конфисковала тираж.

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