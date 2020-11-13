11:15 13 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD17.14
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
погоны

Полиция проверила предвыборный тираж газет Додона: нарушений не выявлено

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (368)
15130
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1c/31833552.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201113/32439687/politia-proverila-predvybornyy-tirazh-gazet-dodona-narusheniy-ne-vyyavleno.html

Полиция установила, что все изъятые газеты были напечатаны в соответствии с договором и при соблюдении необходимых норм.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В Управлении полиции Кишинева проверили изъятые в издательстве предвыборные газеты кандидата в президенты и действующего главы государства Игоря Додона и не обнаружили нарушений законодательства.

Издательство Universul.
© Photo : Editura ”Universul”
Предвыборные газеты Додона оказались заблокированы
"В ходе процессуальных действий было установлено, что груз - это газеты с агитационным содержанием в пользу кандидата в президенты Республики Молдова, тираж 86 тысяч экземпляров, из которых 50 тысяч на румынском и 36 тысяч на русском языке", - сообщают в полиции.

Полицейские выяснили, что печать газет осуществлялась на основании договора об оказании услуг, который предусматривал печать 109 тысяч экземпляров в формате 8 А 3.

"В рамках принятых мер и накопленных доказательств нарушений законодательства по данному грузу не выявлено", - отметили в полиции, сообщив, что по данному вопросу окончательный вердикт должен вынести ЦИК.

Напомним, 11 ноября депутаты PAS Оазу Нантой и Игорь Гросу проникли на склады государственной типографии Universul, где обнаружили фургоны с тиражом предвыборной газеты Игоря Додона. Вызвав полицию, депутаты потребовали машины опечатать, объяснив это тем, что материалы кандидата в президенты якобы печатались с нарушениями закона.

Прибывшая на место полиция конфисковала тираж.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (368)

По теме

Будет ли Игорь Додон снят с выборов — что говорит глава ЦИК
Ренато Усатый подал заявление в ЦИК о снятии Игоря Додона с выборов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лаура Мец во время презентации нового MacBook Air.
Фото - Apple представила новые компьютеры Mac
Село, о котором сегодня говорит вся страна
Село, о котором сегодня говорит вся страна (часть I)
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться