Выборы в Молдове: какие изменения в организации голосования за рубежом

После первого тура голосования ответственные ведомства провели анализ процесса в стране и за ее пределами. По результатам, было решено внести некоторые коррективы.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Ряд избирательных участков за рубежом изменят свое расположение, а количество бюллетеней увеличат. Об этом заявил глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Аурелиу Чокой.

Как пояснил он, такие меры были необходимы в связи с тем, что на прошедших президентских выборах за границей проголосовало большое количество молдавских граждан. Как отметил Чокой, в некоторых городах Европы на избирательных участках сформировались очереди, что неблагоприятно сказывается на эпидемиологической ситуации.

"Решено сменить расположение участков во Франкфурте, Мюнхене, Милане, Парме, Вероне, Болонье, Лондоне и Тель-Авиве", - отметил министр.

Он уточнил, что новые адреса этих избирательных участков можно найти на сайте посольств Молдовы в этих странах и на сайте МИДЕИ.

"Для этого тура за рубежом будет 139 избирательных участков. Два участка - в Баку и в Страсбурге будут доступны по новому графику. В Баку будут работать до 18 часов по местному времени в связи с чрезвычайной ситуацией в этой стране. В Страсбурге участок проработает до 20 часов по местному времени - в связи с эпидемиологической ситуацией", - уточнил Чокой.

Глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил ранее сообщил, что для второго тура выборов будет напечатано на 115 тысяч больше бюллетеней.

"На один избирательный участок нельзя распределить более 5 тысяч бюллетеней, поэтому просим всех наших граждан подобрать наиболее удобный им пункт для голосования, чтобы бюллетеней хватило на всех", - уточнил председатель ЦИК.

Как добавил Чимил, на некоторые участки за границей направили дополнительные компьютеры, кабины для голосования, печати и другие реквизиты, необходимые для проведения выборов.

Помимо этого, ЦИК по просьбе МИДЕИ выделил дополнительные 2,6 миллионов леев на проведение выборов за рубежом.

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