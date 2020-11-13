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Генеральная прокуратура.

Прокуратура обвинила судью Чеканского суда в попытке заблокировать громкое уголовное дело

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201113/32447273/prokuratura-obvinila-sudyu-chekanskogo-suda-v-popytke-zablokirovat-gromkoe-ugolovnoe-delo.html

По версии источника, налицо попытка воспрепятствовать отправлению правосудия по делу о банковском мошенничестве в одном из кредитно-финансовых учреждений.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры обжаловали в Апелляционной палате Кишинева решение суда столичного сектора Чеканы, которое запрещает отделить дело экс-главы админсовета Victoriabank от дела, которое завели против банка. Прокуроры считают, что инстанция превысила полномочия и помешала расследованию. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

СМИ сообщают, что речь идет о деле против экс-главы Victoriabank Натальи Политовой-Кангаш.

"Антикоррупционная прокуратура считает, что в соответствии с этим решением судья действовал вне установленных законом полномочий, ущемляя процессуальные прерогативы прокурора", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Прокуроры надеются, что Апелляционная палата  исправит ошибки, которые допустил суд Чекан. 

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Прокуроры решили выделить дело, в котором экс-президенту банка предъявлено два обвинения после того, как накопили достаточно доказательств, чтобы привлечь обвиняемую к ответственности.

Кроме того, прокуратура считает, что принятым решением судья мог преследовать цель освободить обвиняемую от уголовной ответственности, поэтому в ведомстве изучается возможность привлечения к ответственности самого судьи.

Также прокуроры пояснили, что обвиняемая находится на свободе, потому что в марте 2020 года судьи отклонили ходатайство прокуроров об ее аресте.

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