Политика Владимир Воронин назвал три условия развития Молдовы

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Отношения Молдовы и России должны основываться не только на прагматике, постоянный нейтралитет и укрепление государственности — это обязательные условия развития Молдовы. Об этом в коротком интервью Sputnik Молдова рассказал экс-президент Молдовы Владимир Воронин.

- Господин Воронин, как вы можете прокомментировать текущую политическую ситуацию в Молдове? Не вызывает ли у вас опасений раскол в обществе?

- Мы переживаем за тот внешнеполитический курс, который будет продолжать кандидат, победивший на выборах. Нам не безразлично, как будут выстраиваться наши отношения с Российской Федерацией. Говорить лишь о прагматике в отношениях, которые складывались веками, недостаточно. Мы считаем, что с Российской Федерацией у нас должны быть особые, стратегические отношения, братские, родственные. Мы переживаем и за то, что Молдова может перейти и под внешнее управление, лишив нас права управлять собственной судьбой.

- Сейчас много говорят о том, что активизировались сторонники ликвидации государственности. Скажите, есть эти угрозы, угрозы традиционным ценностям, вы их ощущаете?

-Мы очень переживаем, что в результате этих выборов может еще больше усилиться влияние Бухареста, который давно вынашивает реваншистские планы в отношении нашей страны. Который с трудом прикрывается рассказами о прелестях евроинтеграции. Нас не может не беспокоить то, что Молдова может утратить свою государственность. Это самое главное, что нас беспокоит. У нас есть опасения и подозрения, что может быть пересмотрен статус нейтралитета. Все это нас беспокоит еще потому, что подобный внешнеполитический курс сделает невозможным решение главной проблемы — приднестровской, объединения страны.

- Мы стали свидетелями успешных миротворческих усилий Российской Федерации в Нагорном Карабахе и соответствующих усилий Владимира Путина. Скажите, этот опыт может быть нам полезен? Следует ли руководству Молдовы придерживаться нынешнего миротворческого формата?

- Во-первых, хочется поздравить президента России Владимира Владимировича Путина с этим успехом, с той работой, которую он лично провел, потому что прекратились боевые действия. Эти вопросы надо решать за столом переговоров. В этом деле очень большую роль сыграл лично президент России. Во-вторых, братская дружба с Россией, сохранение государственности, укрепление нейтралитета — обязательное условие решения Приднестровского вопроса и развития Молдовы в целом.

- У нас достаточно прочная традиция праздновать 9 мая. Нужно ли продолжать эту традицию или есть варианты?

- Нет никаких вариантов! Кто-то из кандидатов хотел объединить этот праздник с днем Европы, не надо это все путать: великую победу над фашистами, с тем, что позже возник Европейский союз. Это все было потом. Сначала была победа советского народа в Великой отечественной войне. 26 миллионов человек погибло. И мы сейчас начинаем умничать и говорить о каком-то дне Европы. Пусть они проводят День Европы, но почему они хотят совмещать этот день с Днем победы. День победы будет оставаться навечно в истории наших народов, добившихся этой победы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova