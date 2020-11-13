Мысль о том, что в Молдове столкнулись интересы Запада и России — это безусловно фейк. И те кто его эксплуатируют, хотят расстроить отношения Молдовы с Россией и с коллективным Западом, считает один из основателей партии Гражданский конгресс Марк Ткачук.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Президентские выборы — серьезнейшее испытание на прочность для молдавской независимости и молдавского государства, главная угроза молдавской государственности — некомпетентность и коррумпированность политического класса, а политизация Дня победы — это пошлая попытка заработать политические очки на священном для граждан празднике. Об этом в интервью Sputnik Молдова рассказал один из лидеров партии Гражданский конгресс Марк Ткачук.

— Как вы оцениваете нынешнюю политическую ситуацию в Молдове? Стоит ли опасаться еще более масштабного раскола в обществе после выборов?

— Нынешняя политическая ситуация в стране чрезвычайно критична. Это неоднократно предсказывалось, в том числе мною, задолго до так называемых президентских выборов. Президентские выборы, в том виде в котором они проходят являются серьезнейшим испытанием на прочность для молдавской независимости и молдавского государства. Участники этой выборной кампании должны были отдавать себе отчет в этом. В определенной степени все игроки несут ответственность за те последствия к которым может привести эта кампания. Это та арбузная корка, на которой действительно молдавская независимость может поскользнуться.

Мы видим, что альтернатива ныне действующей власти порождается самой этой властью. И дело не в том, что кто-то провозглашает курс на объединение с Румынией или говорит об этом завуалировано, между строк. Дело в том, что альтернатива нынешней олигархической власти сопоставима по некомпетентности. Разница состоит лишь в том, что они будут не стесняться, а гордиться сдачей молдавской независимости..

Конструктивные сценарии есть. Но они могут появиться только в контексте главного вопроса — досрочных выборов в парламент. Вот тогда общество и выслушает то, чего в принципе не может возникнуть в условиях, к примеру, этих выборов. Вот тогда мы и узнаем о настоящих и исполнимых планах по спасению живущих в Молдове людей, экономики, природной среды. Вот тогда можно будет хотя бы попытаться найти какую-то почву для общенациональной консолидации.

А сейчас, как на центральном рынке, из всех динамиков орет и перекрикивает друг друга разнообразная политическая попса. За Россию — против России. За Европу — против Европы. — Убожество сплошное. У несомненных политических импотентов геополитика остается единственным политическим капиталом, которым они одаривают избирателей. И ведь не стесняясь рискуют и жертвуют дорогими для всех граждан Молдовы отношениями с той же Россией. Бросают в огонь страстей самое запретное оружие — межнациональные отношения.

— В последнее время политики все чаще обсуждают угрозы для молдавской государственности. Согласно последним опросам растет число граждан, которые согласны на ликвидацию государства Республика Молдова. По-вашему, независимость и само существование Молдовы находится под угрозой? Если да, то почему?

— Независимость Молдовы находится под несомненной угрозой. И угроза эта исходит в первую очередь от некомпетентности и от коррумпированности молдавских политиков. Всех без исключения. От их пренебрежения к правам простых граждан, к Конституции. От их неготовности и нежелания обсуждать насущные проблемы, которые интересуют большинство молдавского общества. В этой ситуации весь политический класс и является той пятой колонной, которая готова сдать и молдавскую независимость, и молдавскую государственность. Другое дело — какова цена молдавской государственности на рынке предательских услуг? Но то, что сегодня угроза велика, как никогда — это безусловно.

— Совсем недавно Российской Федерации удалось остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе. На протяжении уже 30 лет российские миротворцы обеспечивают мир и порядок в зоне безопасности приднестровского конфликта. Следует ли руководству Молдовы придерживаться нынешнего миротворческого формата?

Соглашение от 21 июля 1992 года (О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова — прим.) ни разу не пересматривалось молдавскими властями. Приходили разные партии, разные политики. Но документ и лежащие в его основе принципы оставались неприкасаемы. Действующий миротворческий формат достаточно хорошо себя зарекомендовал. Другое дело, что, конечно, необходимы принципиально-новые политические усилия по определению статуса приднестровского региона в составе Молдовы. А это требует совсем другой, новой политической алгебры, которой пока нет.

Что же касается роли российского миротворческого контингента в урегулировании карабахской проблемы, то тут важно признать — лучше поздно, чем никогда. Это могла сделать только Россия. И, слава Богу, она это сделала. Скажу больше. Де факто, этими усилиями Российская Федерация в значительной степени остановила реваншистскую политику, которую Турецкая Республика реализует в последние годы. Не только по отношению к постсоветскому пространству, но и по отношению к кипрской проблеме, к Греции, по отношению к Ливии, к балканскому региону, то есть в отношении тех территорий, некогда входили в состав Османской империи. Такой карикатурный реваншизм не уместен в XXI веке. Преобразование музея Святой Софии в мечеть, изменение назначения музея Хоры — все это звенья одной цепи, которые уводят нас в далекое прошлое, возбуждают в нас уже, казалось-бы, забытые, ненужные музеефицированные инстинкты.

Именно поэтому, при всем драматизме того, что случилось после 27 сентября в Карабахе, действия России в значительной мере остановили возможность развертывания куда большей трагедии.

— Предвыборная кампания снова заставила нас вернуться к теме обсуждения празднования 9 мая. В Молдове то и дело звучат призывы отказаться от празднования Дня победы в этот день. Ваше мнение, праздник День победы Молдове нужен?

— Мое мнение совпадает с мнением сотен тысяч наших сограждан, для которых это безусловный праздник и которые в этот день несут цветы к вечному огню. Это безоговорочный праздник антифашизма, праздник многонациональной победы над идеями расового превосходства и национальной избранности. Именно поэтому этот день в Молдове объединяет людей самых разных политических убеждений, слева направо. А вот политизация этого события в контексте выборных манипуляций — кощунственна и неуместна.

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