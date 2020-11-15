09:23 15 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD17.14
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Ион Кику

Кику: выборы президента покажут миру, что такое Молдавское государство

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (392)
91 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/0f/32464963.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201115/32464650/chicu-vybory-prezidenta-pokazhut-miru-chto-takoe-moldavskoe-gosudarstvo.html

Глава кабмина отметил, что надеется, что после нынешнее голосования голосования в стране будет мирно и спокойно, а все политики вернутся к службе народу.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику проголосовал во втором туре выборов президента республики. Глава камбина считает, что эти выборы покажут миру, что такое Молдавское государство, и в состоянии ли в стране организовать свободные и демократические выборы.

"Надеюсь, сегодня народ поставит точку в этой избирательной кампании, и завтра у нас будет президент, избранный народом, и мы сможем продолжить работу для изменения ситуации в стране в лучшую сторону, чтобы мы, как государство, смогли обеспечить людям достойную жизнь, чтобы были в состоянии выплачивать пенсии и зарплаты, чтобы молодые люди могли работать здесь, в стране, чтобы домой смогли вернуться люди из-за границы. Люди - это самая большая ценность", - сказал Кику журналистам на выходе из избирательного участка.

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Второй тур выборов президента Молдовы: все, что нужно знать о голосовании
По словам премьера, страна и мир переживают непростые времена. "Надеюсь, что сегодняшнее голосование позволит нашей стране преодолеть этот непростой период", - отметил Кику.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

Избирательные участки в стране открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.

В октябре 2016 года они уже выходили второй тур президентских выборов.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (392)

По теме

Кику перечислил достижения кабмина за год работы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Я бы очень хотел, чтобы мы все нуждались друг в друге. На юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком.
Фото - Памяти Армена Джигарханяна
История политических кризисов в Молдове
Молдова: бесконечный политический кризис
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться