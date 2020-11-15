Кику: выборы президента покажут миру, что такое Молдавское государство

Глава кабмина отметил, что надеется, что после нынешнее голосования голосования в стране будет мирно и спокойно, а все политики вернутся к службе народу.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику проголосовал во втором туре выборов президента республики. Глава камбина считает, что эти выборы покажут миру, что такое Молдавское государство, и в состоянии ли в стране организовать свободные и демократические выборы.

"Надеюсь, сегодня народ поставит точку в этой избирательной кампании, и завтра у нас будет президент, избранный народом, и мы сможем продолжить работу для изменения ситуации в стране в лучшую сторону, чтобы мы, как государство, смогли обеспечить людям достойную жизнь, чтобы были в состоянии выплачивать пенсии и зарплаты, чтобы молодые люди могли работать здесь, в стране, чтобы домой смогли вернуться люди из-за границы. Люди - это самая большая ценность", - сказал Кику журналистам на выходе из избирательного участка.

По словам премьера, страна и мир переживают непростые времена. "Надеюсь, что сегодняшнее голосование позволит нашей стране преодолеть этот непростой период", - отметил Кику.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

Избирательные участки в стране открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.

В октябре 2016 года они уже выходили второй тур президентских выборов.

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