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Выборы президента Молдовы 2020

ЦИК: На некоторых зарубежных участках может не хватить бюллетеней

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (416)
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Sputnik Молдова
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Явка во втором туре президентских выборов в Молдове к 15.00 выше почти на 15%, по сравнению с голосованием две недели назад.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. На некоторых избирательных участках за рубежом к 15:00 проголосовало более трех тысяч человек.  Теперь там может ощущаться нехватка бюллетеней для голосования. Об этом на брифинге в ЦИК заявил зампредседателя комиссии Владимир Шарбан.

Всего в голосовании к 15:00 приняло участие более 1 миллион 110 тысяч или 37% об общего числа избирателей.

Внутри страны проголосовало около 957 тысяч человек. Явка к 15:00 выше чем в первом туре выборов  почти на 15%.

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© Sputnik / Irina Leahova
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"Голосование в стране проходит в нормальном режиме без серьезных инцидентов, которые повлияли бы на избирательный процесс", — заявил Владимир Шарбан.

За рубежом есть участки, где проголосовали более 3 тысяч человек. Есть риск, что на некоторых участках не хватит голосов.

"Максимальное количество бюллетеней на участке — 5 тысяч. Так предусмотрено в Кодексе о выборах. Обмен бюллетенями между участками невозможен, на каждом бюллетене есть номер участка. Там, где это возможно, граждане должны отправиться на другие участки", — объяснил Шарбан.

В ЦИК отметили, что в 15.00 закончился срок подачи заявлений о голосовании на дому. Сколько всего таких заявлений поступило зампредседателя ЦИК не уточнил.

"Точных цифр еще нет, но по предварительным данным эта цифра внушительная. Члены комиссии с избирательной урной и лица, их сопровождающие, в обязательном порядке будут одеты в защитные костюмы", — объявил Шарбан.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (416)

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