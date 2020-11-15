Полиция Германии получила сообщение о бомбе на участке во Франкфурте

Участковому избирательному бюро во Франкфурте предстоит принять решение о продолжении работы участка - исходя из ситуации.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Правоохранительные органы Германии получили сообщение о бомбе на избирательном участке № 1/349 во Франкфурте. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии РМ.

На место были отправлены специализированные службы.

"Сотрудники избирательного бюро оперативно оценивают ситуацию и, в зависимости от ее развития, примут решение о дальнейшей деятельности избирательного участка", — уточнили в ЦИК Молдовы.

Позже в ЦИКе сообщили, что избирательное бюро решило приостановить работу участка на один час, в связи с возможной угрозой для избирателей. Участок должен продолжить работу в 17:35 по кишиневскому времени. Местная полиция проверяет помещение.

Напомним, на избирательном участке во Франкфурте-на-Майне с самого утра наблюдаются большие очереди.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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