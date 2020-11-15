В Молдове завершилось голосование во втором туре выборов главы государства

В 21 час закончили свою работы избирательные участки, открытые на территории республики для голосования во втором туре президентских выборов.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Выборы президента Молдовы прошли 15 ноября. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

По последним данным, на участках на территории Республики Молдова проголосовали 1 386 518 избирателей.

За рубежом процесс продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 250 089 избирателей.

Начался подсчет голосов и заполнение протоколов избирательными комиссиями.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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