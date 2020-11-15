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Избирательный участок.

В Молдове завершилось голосование во втором туре выборов главы государства

© Sputnik / Maxim Topal
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (430)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201115/32484499/v-moldove-zavershilos-golosovanie-vtoroi-tur-vybory-glavy-gosudarstva.html

В 21 час закончили свою работы избирательные участки, открытые на территории республики для голосования во втором туре президентских выборов.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Выборы президента Молдовы прошли 15 ноября. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

По последним данным, на участках на территории Республики Молдова проголосовали 1 386 518 избирателей.

Выборы президента Молдовы 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
LIVE: Выборы президента Молдовы – 2020

За рубежом процесс продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 250 089 избирателей.

Начался подсчет голосов и заполнение протоколов избирательными комиссиями.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (430)

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