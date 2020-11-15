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Выборы президента Молдовы.

ЦИК: первые результаты выборов - обработано более 74% протоколов

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (439)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201115/32484692/cec-pervye-rezultaty-vyborov---obrabotano--protokolov.html

В Центризбиркоме объявили предварительные цифры после сведения данных из трех четвертей от общего числа протоколов.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии объявили первые результаты выборов. Уже обработано более 74,57% протоколов. 

По предварительным данным, кандидаты набрали следующее количество голосов: 

Выборы президента Молдовы 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
LIVE: Выборы президента Молдовы – 2020

Кандидат от PAS Майя Санду - 52,14%

Независимый кандидат Игорь Додон 47,86%

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

По последним данным, на территории Республики Молдова проголосовали 1 386 518 избирателей.

За рубежом процесс продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 250 089 избирателей.

Начался подсчет голосов и заполнение протоколов избирательными комиссиями.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (439)

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