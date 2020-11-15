Обработано более 90% протоколов: кто лидирует на выборах в Молдове

В Центризбиркоме продолжают обработку протоколов после завершения голосования на президентских выборах.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии продолжают подсчитывать голоса молдавских избирателей. Уже обработано более 91% протоколов.

На данный момент в лидерах - кандидат от PAS Майя Санду с 51,42%. Это порядка 665 тысяч голосов.

Независимый кандидат Игорь Додон набрал чуть меньше 48,58%. Это примерно 629 тысяч избирателей.

Таким образом, разрыв между оппонентами почти 3% или примерно в 36 тысяч голосов.

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

По последним данным, на территории Республики Молдова проголосовали 1 386 518 избирателей.

За рубежом процесс продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 250 089 избирателей.

Начался подсчет голосов и заполнение протоколов избирательными комиссиями.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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