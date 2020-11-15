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Выборы президента Молдовы голосование

ЦИК: Система Alegeri подвергалась кибератакам из-за рубежа

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (422)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201115/32487826/tsik-sistema-alegeri-podvergalas-kiberatakam-iz-za-rubezh.html

Центральная избирательная комиссия отчиталась о ходе голосования. К 18.00 во втором туре президентских выборов приняли участие около полутора миллионов граждан.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Автоматизированная система Центральной избирательной комиссии Alegeri подвергалась кибератакам, но все они были своевременно остановлены и не повлияли на избирательный процесс. Об этом на брифинге в ЦИК заявил заместитель главы комиссии Владимир Шарбан.

Представитель ЦИК заявил, что во втором туре президентских выборов к 18.00 в Молдове проголосовал 1 миллион 475 тысяч избирателей.

"На участках для голосования жителей левобережья Днестра проголосовали около 30 тысяч избирателей — в два раза больше чем в первом туре выборов", — рассказал Шарбан.

К 18.00 в США и Канаде были открыты все избирательные участки. В Токио, в Пекине и в Сургуте избирательные участки уже закрыты.

ЦИК
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК: явка во втором туре выборов президента Молдовы выше, чем в первом

"На участке во Франкфурте беспрецедентный случай — было сообщение о бомбе. работу участка пришлось прервать на один час. Сейчас участок работает, но там осталось очень мало бюллетеней", — пояснил Шарбан.

Он также заявил, что система учета голосовавших Alegeri в течение дня подвергалась атакам хакеров.

"К сожалению должен сказать, что наша система Alegeri была атакована неоднократно. Нам удалось с помощью госструктур справиться с этими атаками из-за рубежа, они не повлияли на процесс голосования", — сообщил Шарбан.

Он в очередной раз отметил, что на некоторых участках для голосования в Европе заканчивается предусмотренный законом запас в 5 тыс. бюллетеней для голосования.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (422)

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