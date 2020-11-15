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Граждане Молдовы голосуют на выборах президента Молдовы во Франции

Выборы 2020: за рубежом на некоторых участках заканчиваются бюллетени

Sputnik France
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (430)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201115/32489221/vybory-2020-na-izbiratelnykh-uchastkakh-za-rubezhom-zakanchivayutsya-byulleteni.html

Молдавская диаспора значительно мобилизовалась. На все большем числе избирательных участков может не хватить бюллетеней для голосования, прецеденты уже есть.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Более чем в 20 избирательных участках за рубежом проголосовало больше трех тысяч молдавских граждан.

Выборы президента Молдовы голосование
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК: Система Alegeri подвергалась кибератакам из-за рубежа

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. 

По данным зампредседателя ЦИК Владимира Шарбана, наиболее востребованными стали избирательные участки в Германии и в Монтрей во Франции. В этих городах своим правом голоса воспользовалось более четырех тысяч избирателей. 

"Мы не можем добавить бюллетеней. Таково законодательство. Сожалеем, что множество наших граждан не усели в предоставленное время отправиться в избирательные участки в других городах", - отметил Шарбан. 

Он повторно призвал молдавских граждан подобрать для голосования другие избирательные участки в городах поблизости, пока еще есть время. 

Во Франкфурте и вовсе закончились все бюллетени, теперь граждан начали переправлять в другие города, где еще есть возможность отдать голос. 

Какие города за рубежом лидируют по количеству пришедших к урнам избирателей: 

  • Франкфурт, Германия  – 5000;
  • Монтрей, Франция  – более 4600;
  • Лондон Великобритания – более 4300;
  • Берлин, Германия  – 4100;
  • Парма, Италия  – более 4000.

На данный момент за границей проголосовало более 232 тысяч молдавских граждан. Самые большие очереди в Германии, Италии, Франции, России, Ирландии, Великобритании, Португалии, Испании, Турции и Израиле. 

Выборы президента Молдовы 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
LIVE: Выборы президента Молдовы – 2020

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (430)

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