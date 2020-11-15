Выборы 2020: за рубежом на некоторых участках заканчиваются бюллетени

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Более чем в 20 избирательных участках за рубежом проголосовало больше трех тысяч молдавских граждан.
Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
По данным зампредседателя ЦИК Владимира Шарбана, наиболее востребованными стали избирательные участки в Германии и в Монтрей во Франции. В этих городах своим правом голоса воспользовалось более четырех тысяч избирателей.
"Мы не можем добавить бюллетеней. Таково законодательство. Сожалеем, что множество наших граждан не усели в предоставленное время отправиться в избирательные участки в других городах", - отметил Шарбан.
Он повторно призвал молдавских граждан подобрать для голосования другие избирательные участки в городах поблизости, пока еще есть время.
Во Франкфурте и вовсе закончились все бюллетени, теперь граждан начали переправлять в другие города, где еще есть возможность отдать голос.
Какие города за рубежом лидируют по количеству пришедших к урнам избирателей:
- Франкфурт, Германия – 5000;
- Монтрей, Франция – более 4600;
- Лондон Великобритания – более 4300;
- Берлин, Германия – 4100;
- Парма, Италия – более 4000.
На данный момент за границей проголосовало более 232 тысяч молдавских граждан. Самые большие очереди в Германии, Италии, Франции, России, Ирландии, Великобритании, Португалии, Испании, Турции и Израиле.
В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.
В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.
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