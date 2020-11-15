Выборы 2020: за рубежом на некоторых участках заканчиваются бюллетени

Молдавская диаспора значительно мобилизовалась. На все большем числе избирательных участков может не хватить бюллетеней для голосования, прецеденты уже есть.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Более чем в 20 избирательных участках за рубежом проголосовало больше трех тысяч молдавских граждан.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

По данным зампредседателя ЦИК Владимира Шарбана, наиболее востребованными стали избирательные участки в Германии и в Монтрей во Франции. В этих городах своим правом голоса воспользовалось более четырех тысяч избирателей.

"Мы не можем добавить бюллетеней. Таково законодательство. Сожалеем, что множество наших граждан не усели в предоставленное время отправиться в избирательные участки в других городах", - отметил Шарбан.

Он повторно призвал молдавских граждан подобрать для голосования другие избирательные участки в городах поблизости, пока еще есть время.

Во Франкфурте и вовсе закончились все бюллетени, теперь граждан начали переправлять в другие города, где еще есть возможность отдать голос.

Какие города за рубежом лидируют по количеству пришедших к урнам избирателей:

Франкфурт, Германия – 5000;

Монтрей, Франция – более 4600;

Лондон Великобритания – более 4300;

Берлин, Германия – 4100;

Парма, Италия – более 4000.

На данный момент за границей проголосовало более 232 тысяч молдавских граждан. Самые большие очереди в Германии, Италии, Франции, России, Ирландии, Великобритании, Португалии, Испании, Турции и Израиле.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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