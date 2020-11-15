Последние данные полиции о выявленных нарушениях

Полиция зафиксировала 207 нарушений в процессе голосования. На сегодняшний день зарегистрировано 76 случаев организованного подвоза избирателей, девять из которых подтверждены и получат юридическую квалификацию.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Заместитель главы Генинспектората полиции Марин Максиан представил последние данные о нарушениях, выявленных на сегодняшних президентских выборах.

По его словам, к 18.30 был зарегистрирован 21 случай предвыборной агитации, из которых семь не подтверждены, а остальные расследуются.

При этом в 20 случаях избиратели сфотографировали бюллетени и разместили их в социальных сетях. В полицию было сообщено о 13 случаях подкупа избирателей, пять из них не подтвердились. Во всех остальных случаях сотрудники собирают доказательства.

В пяти случаях избиратели не соблюдали меры противоэпидемиологической защиты, а в 57 случаях был нарушен общественный порядок.

Правоохранительные органы призывают людей сообщать о замеченных нарушениях. Заместитель главы IGP Марин Максиан сообщил, что в 22.30 полиция подведет итоги работы и сообщит итоговое количество нарушений.

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