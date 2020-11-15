Где голосовать диаспоре: в некоторых городах закрываются участки

В молдавском внешнеполитическом ведомстве рассказали, где уже не осталось бюллетеней для голосования на выборах президента, и куда можно отправиться проголосовать.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Несколько избирательных участков за границей уже закрываются, там закончились бюллетени, сообщили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

Как отметили в ведомстве, участок во Франкфурте окончил свою работу еще в 18.00 по местному времени.

"Ближайшие избирательные участки в Штутгарте и Касселе, где может быть продлен график работы до 23 часов и есть бюллетени", - уточнили в МИДЕИ.

Как подчеркнули в ведомстве, в этих двух городах есть примерно по две тысячи бюллетеней.

Во французском городе Монтре пункт для голосования закрылся в 18.55 по местному времени. В Лондоне - в 18.00.

Как добавили в министерстве, в Великобритании еще остались доступные участки, но в одном из них, в районе Хилтон Кенсингтон, большая очередь.

Ближайший доступный избирательный участок - в Нортгемптоне.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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