Приднестровцы ставят рекорд на выборах президента Молдовы

Несмотря ни на что — туман, комбатантов, пандемию, приднестровцы шли на избирательные участки и голосовали, вдвое преодолев свой результат по явке на выборах главы государства в 2016 году.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. К закрытию участков, 21.00, проголосовало почти 32 тысяч граждан Молдовы, проживающих в Приднестровском регионе. Это абсолютный рекорд приднестровского избирателя на выборах главы молдавского государства. На президентских выборах в 2016 года на участки пришло вдвое меньше приднестровцев — 16 тысяч. Почти столько же — 14,2 тысячи проголосовало во время первого тура, который состоялся 1 ноября.

Данные по голосованию приднестровцев во втором туре отражены в интерактивной карте, которая размещена на сайте Центризбиркома Молдовы. По традиции при ручном подсчете они несколько уменьшатся из-за того, что нередко аннулируются неправильно оформленные бюллетени (штамп выставлен рядом с именами всех кандидатов, либо не в том месте — не в круге, либо он плохо виден). Тем не менее разница в цифрах каждый раз оказывается не столь существенной по сравнению с общим количеством проголосовавших — всего в несколько сотен.

Стало понятно, что приднестровский избиратель преодолеет свой рекорд голосования на президентских выборах уже к обеду. При этом очереди не иссякали вплоть до вечера.

На избирательных участках, как и 1 ноября, голосование проходило в спокойной и доброжелательной атмосфере.

"Все проходило в спокойной обстановке. Все было хорошо организовано", — подвел итог выборного дня Андрей Буга — наблюдатель на одном из четырех участков, открытых для жителей Левобережья Днестра в селе Варница.

Однако на некоторых автотранспортных направлениях с левого берега Днестра на правый приднестровским избирателям были созданы препятствия. Утром неизвестные разбросали гнутые гвозди на дороге, соединяющей населенные пункты Сэнэтэука и Каменка, на подъезде к участкам для голосования.

А самые острые события, как и во время первого тура выборов, произошли в населенном пункте Варница. С утра сюда стали стекаться комбатанты. Пройдя с флагом мимо избирательных участков они направились на трассу, соединяющую Бендеры и село Варница.

Комбатанты с пристрастием досматривали каждое транспортное средство и даже развернули одну машину по причине того, что автомобиль второй раз за день проезжал по трассе. Они останавливали проезд рейсовых автобусов. Были и стычки, в которые вмешались спецподразделения полиции. О событиях, развернувшихся в Варнице, Sputnik Молдова подробно рассказал в своем репортаже (поставить активную ссылку на репортаж).

Для приднестровских избирателей на выборах президента Молдовы было открыто 42 избирательных участка в 22 населенных пунктах. По одному в муниципии Кишинева, Бельц, в Новых Аненах. Но большинство из них расположены в населенных пунктах, которые находятся вблизи берега Днестра.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который состоялся 15 ноября.

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