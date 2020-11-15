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Голосование граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье. Второй тур.

Приднестровцы ставят рекорд на выборах президента Молдовы

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (430)
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Sputnik Молдова
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Несмотря ни на что — туман, комбатантов, пандемию, приднестровцы шли на избирательные участки и голосовали, вдвое преодолев свой результат по явке на выборах главы государства в 2016 году.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. К закрытию участков, 21.00, проголосовало почти 32 тысяч граждан Молдовы, проживающих в Приднестровском регионе. Это абсолютный рекорд приднестровского избирателя на выборах главы молдавского государства. На президентских выборах в 2016 года на участки пришло вдвое меньше приднестровцев — 16 тысяч. Почти столько же — 14,2 тысячи проголосовало во время  первого тура, который состоялся 1 ноября.

Сотрудники полиции в приграничном поселке Варница обеспечивают проезд автомобилей из Приднестровья в Молдавию в день второго тура выборов президента Молдавии
© Sputnik / Евгений Одиноков
К урнам сквозь строй спецназа – о скандальных выборах в Варнице

Данные по голосованию приднестровцев во втором туре отражены в интерактивной карте, которая размещена на сайте Центризбиркома Молдовы. По традиции при ручном подсчете они несколько уменьшатся из-за того, что нередко аннулируются неправильно оформленные бюллетени (штамп выставлен рядом с именами всех кандидатов, либо не в том месте — не в круге, либо он плохо виден). Тем не менее разница в цифрах каждый раз оказывается не столь существенной по сравнению с общим количеством проголосовавших — всего в несколько сотен.

Стало понятно, что приднестровский избиратель преодолеет свой рекорд голосования на президентских выборах уже к обеду. При этом очереди не иссякали вплоть до вечера.

На избирательных участках, как и 1 ноября, голосование проходило в спокойной и доброжелательной атмосфере.

"Все проходило в спокойной обстановке. Все было хорошо организовано", — подвел итог выборного дня Андрей Буга — наблюдатель на одном из четырех участков, открытых для жителей Левобережья Днестра в селе Варница.

Однако на некоторых автотранспортных направлениях с левого берега Днестра на правый приднестровским избирателям были созданы препятствия. Утром неизвестные разбросали гнутые гвозди на дороге, соединяющей населенные пункты Сэнэтэука и Каменка, на подъезде к участкам для голосования.

Выборы президента Молдовы - заявления ЦИК
© Sputnik / Cristina Bas
ЦИК осуждает насильственные действия протестующих в Варнице

А самые острые события, как и во время первого тура выборов, произошли в населенном пункте Варница. С утра сюда стали стекаться комбатанты. Пройдя с флагом мимо избирательных участков они направились на трассу, соединяющую Бендеры и село Варница.

Комбатанты с пристрастием досматривали каждое транспортное средство и даже развернули одну машину по причине того, что автомобиль второй раз за день проезжал по трассе. Они останавливали проезд рейсовых автобусов. Были и стычки, в которые вмешались спецподразделения полиции. О событиях, развернувшихся в Варнице, Sputnik Молдова подробно рассказал в своем репортаже (поставить активную ссылку на репортаж).

Для приднестровских избирателей на выборах президента Молдовы было открыто 42 избирательных участка в 22 населенных пунктах. По одному в муниципии Кишинева, Бельц, в Новых Аненах. Но большинство из них расположены в населенных пунктах, которые находятся вблизи берега Днестра.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который состоялся 15 ноября.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (430)

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