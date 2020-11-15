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Игорь Додон

Заявления Додона после окончания голосования в Молдове

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (439)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201115/32493723/zayavleniya-sandu-posle-okonchaniya-golosovaniya-v-moldove.html

В Молдове избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов. Теперь претенденты на президентское кресло могут сделать свои первые декларации.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Действующий президент Молдовы и независимый кандидат Игорь Додон выступил с заявлениями после закрытия избирательных участков на территории Молдовы.

Он поблагодарил всех граждан, проголосовавших на выборах и призвал всех участников избирательной кампании к спокойствию, поскольку Молдове не нужна дестабилизация. 

"Сейчас рано говорить о том, какие были нарушения и смогли ли они повлиять на исход выборов. Мы собираем сейчас данные по всем нарушениям, которые были за рубежом, особенно с подвозом. Мы пока решаем, как будем действовать дальше", - добавил президент. 

Выборы президента Молдовы, второй тур - что заметили наблюдатели
© Sputnik
LIVE: Выборы президента Молдовы, второй тур - что заметили наблюдатели
По словам президента, он сохраняет оптимизм, потому что подсчеты его команды показывают, что он лидирует. 

"Наши подсчеты показывают, что мы впереди с заметным отрывом -  это без диаспоры и Приднестровья. Но, как и в 2016 году, мы готовы к любому сценарию: и выиграть, и проиграть, также как и наш оппонент. Мы должны проявить ответственность, потому что в этой кампании было много ненависти", - подчеркнул президент. 

Как уточнил Додон, что особенно важно, что произойдет в стране после выборов, независимо от того, кто победит в этой президентской гонке. 

Главные задачи, по мнению президента, выборы в парламент, госбюджет и налоговая политика на 2021 год.

"Завтра начинается новый этап в развитии Молдовы. Я готов подвести черту и вести диалог абсолютно со всеми в парламенте, с ответственными партиями. Чтобы принять решение, как двигаться дальше. В ближайшие дни объявлю о серьезных изменениях во внутренней политике Молдовы", - заключил Додон. 

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

Выборы президента Молдовы, второй тур - что заметили наблюдатели
© Sputnik
Трансляция завершена: Выборы президента Молдовы - какие нарушения выявили наблюдатели

По последним данным, на территории Республики Молдова проголосовали 1 386 518 избирателей.

За рубежом процесс продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 250 089 избирателей.

Начался подсчет голосов и заполнение протоколов избирательными комиссиями.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (439)

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