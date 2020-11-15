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Maia Sandu

Первые заявления Майи Санду по итогам голосования в Молдове

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (439)
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Sputnik Молдова
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Избирательные участки в Молдове закрылись, претенденты на пост президента сделали свои первые заявления.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Майя Санду, кандидат от партии "Действие и солидарность" поблагодарила всех, участвовавших в голосовании, многие из которых преодолели сотни километров и отстояли огромные очереди, чтобы добраться до избирательных участков.

"Сегодня мы стали свидетелями небывалой мобилизации электората в стране и за рубежом. Диаспора проголосовала в числе более 250 000 человек. Это исторический рекорд. Люди доказали, что они им не все равно, что творится у них в доме, у них в стране", - отметила Санду.

После этого кандидат на русском языке произнесла слова благодарности своим рускоязычным избирателям.

Отдельно Санду поблагодарила всех наблюдателей, отслеживавших процесс голосования. Она также отметила, что члены ее избирательной группы получили множество сообщений о нарушениях на этих выборах, касающихся, в основном, незаконного подвоза избирателей.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Заявления Додона после окончания голосования в Молдове

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

По последним данным, на территории Республики Молдова проголосовали 1 386 518 избирателей.

За рубежом процесс продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 250 089 избирателей.

Начался подсчет голосов и заполнение протоколов избирательными комиссиями.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (439)

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