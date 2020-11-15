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ЦИК об окончательных результатах первого тура выборов президента РМ.

ЦИК: выборы в Молдове прошли прозрачно и без серьезных нарушений

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (439)
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Sputnik Молдова
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В Центризбиркоме сделали первые заявления о президентских выборах в Молдове. Там отметили, что была необходимость продлить работу на нескольких пунктах голосования.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Президентские выборы в Молдове прошли прозрачно и без серьезных нарушений, заявил на брифинге зампредседателя ЦИК Владимир Шарбан. 

По его словам, в Молдове лишь в одном избирательном участке решили продлить работу. Речь идет о пункте голосования в Кэлэрашском районе.

За пределами страны, как уточнил Шарбан, продолжают деятельность еще два участка. 

"Участок в Будапеште, в Венгрии, работал еще дополнительные 30 минут. На два часа продлили работу участки в Тель-Авиве, в Израиле, и в Касселе, в Германии. Пять точек голосования закончили работу намного раньше, чем планировались. Там закончились бюллетени", - отметил Шарбан. 

Закончились бюллетени во Франкфурте и в Берлине, в Германии, а также на двух участках в Лондоне, в Великобритании. Пришлось закрыться и участку в Монтре, во Франции. 

Граждане Молдовы голосуют на выборах президента Молдовы во Франции
Sputnik France
Выборы 2020: за рубежом на некоторых участках заканчиваются бюллетени

Как уточнил Шарбан, согласно кодексу о выборах, на один участок разрешено распределить только 5 тысяч бюллетеней и это количество нельзя увеличить.

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

По последним данным, на территории Республики Молдова проголосовали 1 386 518 избирателей.

За рубежом процесс продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 250 089 избирателей.

Начался подсчет голосов и заполнение протоколов избирательными комиссиями.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (439)

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