Заявления Санду после обработки большинства протоколов

Подсчет голосов на президентских выборах в Молдове продолжается. Результаты голосования еще носят предварительный характер, но кандидат от PAS высказала свою позицию.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Кандидат от PAS Майя Санду выступила с заявлениями пока продолжается подсчет голосов на выборах президента Молдовы.

"У нас очень много работы, чтобы выполнить то, что мы пообещали. Благодарю всех людей, кто вышел голосовать и поверил нам. Нам нужно единое общество. Нам нужны общие вещи, которые нас объединяют. Это первое, что мы должны сделать после выборов", - отметила Санду.

Она добавила, что необходимо построить государство, которое будет защищать людей и заботится о них.

Также она считает, что нужно укрепить экономику страны, чтобы люди больше не были вынуждены уезжать из страны и имели работу на родине.

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

По последним данным, на территории Республики Молдова проголосовали 1 386 518 избирателей.

За рубежом процесс продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 250 089 избирателей.

Начался подсчет голосов и заполнение протоколов избирательными комиссиями.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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