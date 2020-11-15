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Maia Sandu

Заявления Санду после обработки большинства протоколов

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (439)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201115/32499741/zayavleniya-sandu-posle-podscheta-bolshinstva-golosov.html

Подсчет голосов на президентских выборах в Молдове продолжается. Результаты голосования еще носят предварительный характер, но кандидат от PAS высказала свою позицию.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Кандидат от PAS Майя Санду выступила с заявлениями пока продолжается подсчет голосов на выборах президента Молдовы. 

"У нас очень много работы, чтобы выполнить то, что мы пообещали. Благодарю всех людей, кто вышел голосовать и поверил нам. Нам нужно единое общество. Нам нужны общие вещи, которые нас объединяют. Это первое, что мы должны сделать после выборов", - отметила Санду. 

Она добавила, что необходимо построить государство, которое будет защищать людей и заботится о них. 

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Заявления Додона после окончания голосования в Молдове

Также она считает, что нужно укрепить экономику страны, чтобы люди больше не были вынуждены уезжать из страны и имели работу на родине. 

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

По последним данным, на территории Республики Молдова проголосовали 1 386 518 избирателей.

За рубежом процесс продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 250 089 избирателей.

Начался подсчет голосов и заполнение протоколов избирательными комиссиями.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (439)

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