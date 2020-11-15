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Выборы, подсчет.

Обработано более 95% протоколов: Санду несколько увеличивает отрыв

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (439)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201115/32500401/obrabotano-bolee-95-protokolov-sandu-derzhitsya-na-pervom-meste.html

В Центризбиркоме обработали большую часть протоколов после завершения голосования на президентских выборах.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии продолжают подсчитывать голоса молдавских избирателей. Уже обработано более 95,52% протоколов. 

На данный момент в лидерах - кандидат от PAS Майя Санду с 52,47%. Это порядка 741 тысячи голосов.

Независимый кандидат Игорь Додон набрал чуть меньше 47,53%. Это примерно 672 тысячи избирателей. 

Таким образом, разрыв между оппонентами почти 5% или примерно в 69 тысяч голосов. 

Выборы президента Молдовы 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
LIVE: Выборы президента Молдовы – 2020

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

По последним данным, на территории Республики Молдова проголосовали 1 386 518 избирателей.

За рубежом процесс продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 250 089 избирателей.

Начался подсчет голосов и заполнение протоколов избирательными комиссиями.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (439)

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