Хроника событий: как Молдова выбирала президента

Все важнейшие детали дня, когда в Молдове состоялся второй тур выборов главы государства, - в обзоре агентства Sputnik.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Рекордная явка в стране и за рубежом, столкновения комбатантов с полицией в Варнице, огромные очереди на участках за границей и “минирование” участка в немецком Франкфурте - вот пожалуй главные события голосования, состоявшегося 15 ноября. Уже сейчас ЦИК ведет подсчет голосов, транслируя предварительные результаты, а пока мы предлагаем вспомнить главные события дня.

Первыми свои двери открыли избирательные участки в Токио.

Результаты волеизъявления в Японии "просочились" в интернет в то время, когда у нас голосование шло полным ходом, однако, вряд ли по ним можно было делать какие-либо выводы, всего там в урну было брошено 27 бюллетеней. Тем не менее после замечаний ЦИК, некоторые СМИ все же удалили данные о политических предпочтениях "японских молдаван".

Как началось голосование в Молдове

Все участки для голосования во втором туре выборов президента Молдовы открылись без задержек - в 07.00.

В день выборов общественный порядок и безопасность охраняли свыше шести тысяч сотрудников правоохранительных органов. Причем работы у полицейских оказалось достаточно.

За выборами президента Молдовы 15 ноября наблюдали более двух тысяч национальных и международных наблюдателей.

Как и во время первого тура 1 ноября, в стране действовало специальное постановление ЦИК, которое ограничивало движение некоторых категорий транспорта в период голосования.

С 07.00 до 21.00 было разрешено передвижение по стране только автотранспортных средств вместимостью не более восьми человек, а также автомобильные перевозки людей регулярными рейсами.

Как и две недели назад, в первом туре голосования, участки были оборудованы с учетом всех требований противоэпидемиической защиты.

Участки для приднестровцев и столкновения в Варнице

С самого утра на участках, открытых для голосования для жителей левобережья Днестра, начали формироваться очереди. Приднестровцы, несмотря на чинимые препятствия, голосовании очень активно. Во втором туре выборов к урнам пришли более 30 тысяч приднестровцев, что в два раза больше чем две недели назад.

Высокая активность избирателей из Приднестровья, как и в первом туре, не осталась без внимания ветеранов приднестровского конфликта, членов и депутатов правых партий. Они, как и в первом туре, обвиняли Приднестровье и одного из кандидатов в организованном подвозе и подкупе избирателей.

Подъездные пути к участкам с приднестровской стороны неоднократно пытались перекрыть, на некоторых участках для приднестровцев намеренно пытались сорвать голосование, отключив электричество.

Как и в первом туре, центром противостояния голосованию избирателей с левого берега Днестра стала Варница.

Комбатанты несколько раз пытались перекрыть дорогу со стороны Бендер и не пропускать даже рейсовые автобусы. Каждый раз для того, чтобы разблокировать дорогу, вмешивалась полиция, в Варницу вызвали полицейский спецназ. После этого ситуация в населенном пункте стабилизировалась.

Рекордная явка молдавской диаспоры

Второй тур президентских выборов 2020 года побил рекорд явки граждан Молдовы на избирательные участки для диаспоры. К урнам вышли около 250 тысяч граждан Молдовы, проживающих за рубежом. Это больше чем когда-либо раньше.

Избиратели в некоторых городах Франции, Германии, Италии занимали очередь к участку в 4-5 часов утра. С самого утра социальные сети запестрели фотографиями граждан Молдовы, стоящих в огромных очередях к избирательным участкам. Во время ожидания они пели и танцевали, угощали друг друга плациндами.

Явка зарубежных избирателей могла быть еще выше, но на некоторых участках в Европе, например, во французском Монтре, немецком Франкфурте-на-Майне и в Лондоне для всех желающих не хватило бюллетеней.

Не обошлось и без инцидентов за рубежом. В том же Франкфурте-на-Майне немецкая полиция получила сообщение о бомбе в помещении участка.

Из-за этого голосование пришлось прервать на один час, затем участок продолжил работу. Сообщение оказалось ложным.

Нарушения

Генеральный инспекторат полиции в течение дня оперативно отчитывался о выявленных и расследованных инцидентах.

Полиция зарегистрировала 21 случай предвыборной агитации, 13 случаев возможного подкупа и десятки случаев подвоза избирателей.

В то же время в ЦИКе сообщили об успешно заблокированной кибератаке на ее серверы. Тем не менее по заверениям комиссии, эти поползновения никак не затронули избирательный процесс.

Заявления кандидатов

После закрытия избирательных участков оба кандидата на пост президента выступили с обращением к избирателям.

Майя Санду отметила небывалую мобилизацию электората в стране и за рубежом, призвав своих сторонников дождаться официальных результатов голосования.

"Диаспора проголосовала в числе более 250 000 человек. Это исторический рекорд. Люди доказали, что они им не все равно, что творится у них в доме, у них в стране", - отметила Санду.

Игорь Додон поблагодарил граждан, проголосовавших на выборах, и призвал всех участников избирательной кампании к спокойствию, поскольку Молдове не нужна дестабилизация.

"Завтра начинается новый этап в развитии Молдовы. Я готов подвести черту и вести диалог абсолютно со всеми в парламенте, с ответственными партиями. Чтобы принять решение, как двигаться дальше", - заявил Додон.

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