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Центральная избирательная комиссия.

После обработки более 97% протоколов: преимущество превысило 140 тысяч голосов

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (441)
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Sputnik Молдова
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Продолжается подсчет протоколов на выборах президента Молдовы. Майя Санду увеличивает отрыв от своего конкурента.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии продолжают подсчитывать голоса молдавских избирателей. Уже обработано более 97% протоколов. Лидер голосования увеличивает отрыв. 

На данный момент у кандидата от PAS Майя Санду 56,64%. Это порядка 824 тысячи голосов.

Независимый кандидат Игорь Додон набрал чуть меньше 45,36%. Это примерно 684 тысячи избирателей. 

Таким образом, разрыв между оппонентами более 11% или примерно в 140 тысяч голосов. 

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

Выборы президента Молдовы 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
LIVE: Выборы президента Молдовы – 2020
По последним данным, на территории Республики Молдова проголосовали 1 387 392 избирателя.

За рубежом процесс продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 260 307 избирателей.

Начался подсчет голосов и заполнение протоколов избирательными комиссиями.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (441)

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