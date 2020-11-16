КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Премьер Ион Кику поздравил избранного президента Молдовы с победой на выборах. Об этом глава кабмина написал в понедельник на своей странице в Facebook.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. По последним данным, всего проголосовали свыше 1,65 миллиона избирателей. После подсчета голосов на 2140 избирательных участках из 2143 Майя Санду набирает 57,63% голосов, а Игорь Додон - 42,37%. Окончательные итоги выборов ЦИК представит только после получения всех протоколов в оригинале.

"Хочу поздравить наш народ с успешной сдачей экзамена по демократии и государственности. Надеюсь, что политики быстро покинут поле сражения за власть и начнут уже сегодня работать для консолидации людей и решения реальных проблем граждан. Хочу поблагодарить всех наших граждан за активное участие в выборах. Мы все показали пример мобилизации для Республики Молдова. Благодарю ЦИК и всех госслужащих, которые обеспечивали хорошее проведение выборов. Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах народа и нашей страны", - написал премьер в Facebook.

© Photo : Ion Chicu Ион Кику о втором туре выборов

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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