КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Премьер Ион Кику поздравил избранного президента Молдовы с победой на выборах. Об этом глава кабмина написал в понедельник на своей странице в Facebook.
"Хочу поздравить наш народ с успешной сдачей экзамена по демократии и государственности. Надеюсь, что политики быстро покинут поле сражения за власть и начнут уже сегодня работать для консолидации людей и решения реальных проблем граждан. Хочу поблагодарить всех наших граждан за активное участие в выборах. Мы все показали пример мобилизации для Республики Молдова. Благодарю ЦИК и всех госслужащих, которые обеспечивали хорошее проведение выборов. Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах народа и нашей страны", - написал премьер в Facebook.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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