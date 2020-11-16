Игорь Додон заявил, что намерен опротестовать результаты выборов

Действующий глава государства отметил, что нельзя допустить дестабилизации и серьезного политического кризиса.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон, который, по предварительным результатам второго тура выборов, занял второе место после Майи Санду, заявил, что намерен опротестовать итоги голосования. Об этом он заявил на брифинге в понедельник.

Додон отметил, что его штаб зафиксировал много нарушений на прошедших выборах.

"Поздравляю предварительно Майю Санду, но я обязан защитить голос тех, кто за меня его отдал. На всех этапах - через ЦИК, суд, Конституционный суд", - заявил Додон.

Он обратился к своим избирателям, поблагодарив их за поддержку.

"Призываю к спокойствию. Категорически никаких протестов и дестабилизации. Я скажу, если надо выходить на улицы. Не поддаемся на провокации, не выходим на протесты. Идем законным путем. Если инстанции подтвердят, что все прошло законно, то тогда поставим точку в этой электоральной кампании", - сказал Додон.

По его словам, как минимум до 24 декабря он является действующим президентом Молдовы со всеми конституционными полномочиями, потому что инаугурация четыре года назад состоялась 23 декабря.

© Sputnik Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов

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