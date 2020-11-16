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Московский Кремль

В Кремле рассчитывают наладить рабочие отношения с победившей на выборах Майей Санду

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201116/32510839/v-kremle-rasschityvayut-naladit-rabochie-otnosheniya-s-pobedivshey-na-vyborakh-mayey-sandu.html

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил о дальнейшем налаживании отношений Москвы с победившим на выборах президента Молдовы кандидатом.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. В Кремле рассчитывают наладить рабочие отношения с победившей на выборах президента Республики Молдова Майей Санду. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Безусловно, еще предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдовы. Рассчитываем, что их удастся наладить. Россия ценит наши взаимоотношения с молдавским народом, вы знаете, что Россия всегда помогала молдавскому народу", - сказал Песков журналистам.

Кроме того, в Кремле считают, что молдавско-российские отношения должны основываться на взаимовыгодной базе и с учетом интересов обеих стран, отметил Песков:

"Что касается наших взаимоотношений, они должны основываться на взаимовыгодной базе с учетом интересов обеих сторон. Мы знаем, что Майя Санду говорила о том, что она будет работать именно в интересах молдавского народа, и уверена, что в интересах молдавского народа выстраивание добрых, тесных отношений сотрудничества и взаимодействия во всех областях с нашей страной, с Российской Федерацией".

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

Всего проголосовал 1 650 131 избиратель. Так, явка составила 52,78%.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур.

В октябре 2016 года Санду и Додон уже выходили во второй тур президентских выборов. Тогда победу одержал Додон.

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