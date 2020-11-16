Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Майе Санду по случаю победы на выборах президента Молдовы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", – подчеркнул глава Российского государства в телеграмме, пожелав Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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