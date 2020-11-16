Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

Владимир Путин рассчитывает, что деятельность Санду во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений Молдовы и России.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Майе Санду по случаю победы на выборах президента Молдовы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", – подчеркнул глава Российского государства в телеграмме, пожелав Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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