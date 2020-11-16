Вадим Красносельский: будем взаимодействовать с тем, кто избран народом

Лидер Приднестровья прокомментировал результаты президентских выборов в Республике Молдова и перспективы отношений между берегами.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Руководство Приднестровья будет взаимодействовать "с любым должностным лицом, избранным молдавским народом".

Об этом заявил лидер региона Вадим Красносельский на рабочем совещании, посвященном подготовке к предстоящему единому дню голосования, который пройдет на Левобережье.

"Главное, обеспечить выполнение прав и свобод граждан, проживающих на обоих берегах Днестра, активизировать переговорный процесс, наладить продуктивный диалог, избегая разговоров посредством пустых лозунгов", — отметил он.

На прошлой неделе в Тирасполе прошла встреча нового вице-премьера по реинтеграции Молдовы Ольги Чеботарь с Вадимом Красносельским. Главный политический переговорщик от Кишинева по приднестровскому урегулированию была назначена на свою должность за три дня до этого, 9 ноября.

На встрече обсуждалась текущая ситуация в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, вопросы повестки дня, возникшие трудности и перспективы ускорения процесса для поиска жизнеспособных решений, отметили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

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