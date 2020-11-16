Филип: Молдове нужны досрочные парламентские выборы

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах.
"Поздравляем всех граждан, кто проголосовал на этих выборах. Это урок для политического класса Молдовы, это сигнал, что людям не все-равно. Они хотят изменений не только на уровне президентуры, но и на правительственном. Поздравляем Майю Санду с победой", - заявил Филип.
"Мы все понимаем, что больше не можем терять время. Нужно объединить усилия, отложить разногласия в сторону и продемонстрировать, что нас волнуют те, кто стоял часами в очереди, чтобы проголосовать", - отметил Филип.
Он рассказал, что ДПМ предлагает молдавским властям свой план действий.
Филип назвал четыре пункта:
- Разработка краткосрочного антикризисного плана, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.
- Создание "правительства национального единства", согласованного со всеми фракциями в парламенте.
- Очистка политического класса и запрет "политического туризма".
- Свободные и корректные досрочные выборы в парламент осенью 2021 года.
Предварительные итоги выборов
Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.
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