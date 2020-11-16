Филип: Молдове нужны досрочные парламентские выборы

Лидер демократов поздравил новоизбранного президента Молдовы, а также выступил с рядом предложений к молдавским властям.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах.

"Поздравляем всех граждан, кто проголосовал на этих выборах. Это урок для политического класса Молдовы, это сигнал, что людям не все-равно. Они хотят изменений не только на уровне президентуры, но и на правительственном. Поздравляем Майю Санду с победой", - заявил Филип.

По его словам, несмотря на успешно проведенные выборы, страна по-прежнему сталкивается с беспрецедентным кризисом, вызванным пандемией, засухой, политической нестабильностью и экономическим спадом.

"Мы все понимаем, что больше не можем терять время. Нужно объединить усилия, отложить разногласия в сторону и продемонстрировать, что нас волнуют те, кто стоял часами в очереди, чтобы проголосовать", - отметил Филип.

Он рассказал, что ДПМ предлагает молдавским властям свой план действий.

Филип назвал четыре пункта:

Разработка краткосрочного антикризисного плана, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.

Создание "правительства национального единства", согласованного со всеми фракциями в парламенте.

Очистка политического класса и запрет "политического туризма".

Свободные и корректные досрочные выборы в парламент осенью 2021 года.

Предварительные итоги выборов

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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