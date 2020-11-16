Миссия ОБСЕ представила предварительный отчет о наблюдении за выборами

Эксперты ОБСЕ указали на недочеты в организации избирательного процесса и недостатки законодательства.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ считает, что во втором туре у граждан Молдовы была возможность свободного и демократического выбора, а избирательный процесс был организован на должном уровне. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава наблюдательной миссии Карен Юнкер.

"Мы заметили, что во втором туре выборов у граждан была возможность выбора между представителями разных политических сил, в целом свобода выражения мнения была соблюдена", - сказала она.

В то же время, по словам представителей ОБСЕ, избирательная кампания содержала много негатива, разделяющих и поляризующих общество месседжей. Жалобы на нарушения не получали должного внимания. Также, глава миссии наблюдателей отметила отсутствие должного контроля в финансировании кампаний.

Юнкер отметила, что в целом в день выборов избирательный процесс был организован на должном уровне, несмотря на очереди на многих участках.

"В целом процесс на избирательных участках был организован адекватно, а быстрый подсчет и обнародование результатов положительно сказались на транспарентности всего избирательного процесса", - заявила представитель ОБСЕ.

По мнению наблюдателей из ОБСЕ, в Центральной избирательной комиссии не всегда выслушивали представителей конкурентов, а также был нарушен принцип коллегиальности.

"Но в целом у граждан было реальное право выбора, а кандидаты могли вести свою кампанию свободно", - отметила Юнкер.

Миссия ОБСЕ объявила, что в ходе пресс-конференции представила только предварительный отчет. Окончательные данные будут опубликованы через два месяца.

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