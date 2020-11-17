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Парламент

Депутаты из группы "Pentru Moldova" потребовали созыва парламента

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201117/32525088/deputaty-iz-gruppy-pentru-moldova-potrebovali-sozyva-parlamenta.html

Нынешний состав парламента должен прийти к консенсусу или организовать досрочные выборы, заявили депутаты.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Завершение избирательной кампании не привело к активизации работы парламента, говорится в заявлении, которое распространила от имени "платформы "Pentru Moldova" политическая партия "Шор".

Павел Филип.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Филип: Молдове нужны досрочные парламентские выборы

В заявлении говорится, что депутаты, вошедшие в парламентское объединение, не видят "разумных объяснений" тому, что пленарные заседания законодательного органа не проводятся, и настаивают на немедленном возобновлении его работы.

Нынешний состав парламента должен либо прийти к консенсусу во имя страны, либо объявить о дате досрочных парламентских выборов в течение двух следующих недель, заявили депутаты.

Как выглядит парламент Молдовы в ноябре 2020 года

Ранее шестеро депутатов, покинувших парламентскую группу и партию Pro Moldova, заявили о создании в законодательном органе новой политической группы — платформы Pentru Moldova. Серджиу Сырбу опубликовал в соцсетях фото заявления, которое подписали он и четверо других депутатов — Элеонора Граур, Руксанда Главан, Григоре Репещук и Корнелиу Падневич. Все они ранее состояли в Демократической партии Молдовы, в 2020 году перешли в Pro Moldova, а в конце октября покинули и эту парламентскую группу.

А 4 ноября депутаты фракции "Шор" подписали конвенцию о присоединении к платформе "Pentru Moldova".

Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
© Sputnik / Moldova
"Политический туризм" в июле

Таким образом, сейчас в парламенте взаимодействуют пять официальных партийных фракций, одна депутатская группа, один неформальный союз и несколько неприсоединившихся депутатов.

Фракция ПСРМ располагает самым большим числом мандатов — в ее составе 37 депутатов.

На втором месте по численности — фракция партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Майя Санду — 15 мандатов.

За ними следуют бывшие союзники по блоку ACUM — фракция "Платформы DA" располагает 11 депутатами.

Столько же, 11 мандатов, осталось в распоряжении фракции Демократической партии.

В составе партийной фракции "Шор" — 9 депутатов, считая находящегося за рубежом депутата Илана Шора. Фракция "Шор" на днях подписала соглашение о союзе с недавно образованным неформальным объединением, получившим название "конвенция "Pentru Moldova". В него вошли 6 депутатов (Серджиу Сырбу, Элеонора Граур, Руксанда Главан, Григоре Репещук, Корнелиу Падневич и Елена Бакалу), покинувших парламентскую группу "Pro Moldova".

В группе "Pro Moldova" осталось 8 депутатов во главе с Андрианом Канду.

Также в составе парламента 4 "неприсоединившихся" депутата — Александр Олейник, Евгений Никифорчук, Владимир Андронаки и Октавиан Цыку.

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Теги:
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