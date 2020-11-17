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Посол РФ в Молдове Олег Васнецов

Какие вопросы намерен обсудить с Майей Санду посол России в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (468)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201117/32526030/Kakie-voprosy-nameren-obsudit-s-Mayey-Sandu-posol-Rossii-v-Moldove.html

Посол Российской Федерации в Молдове озвучил некоторые детали предстоящего контакта с избранным президентом республики.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что в ходе предстоящей встречи с избранным президентом страны Майей Санду обсудит параметры сотрудничества. Дипломат отметил, что они должны отвечать коренным интересам народов двух стран.

Брифинг М. Санду в Кишиневе
© Sputnik / Evgeny Odinokov
Заявления Санду после обработки 100% протоколов по итогам второго тура выборов
"Наша страна готова к продолжению взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Молдова. Как уже было заявлено российским руководством, мы рассчитываем на конструктивное развитие двусторонних отношений, что отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", - отметил он. 

Посол России также проинформировал, что в рамках контакта с Майей Санду планирует "обговорить параметры такого сотрудничества".

Предварительные итоги выборов

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (468)

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