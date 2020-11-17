Какие вопросы намерен обсудить с Майей Санду посол России в Молдове

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что в ходе предстоящей встречи с избранным президентом страны Майей Санду обсудит параметры сотрудничества. Дипломат отметил, что они должны отвечать коренным интересам народов двух стран.

"Наша страна готова к продолжению взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Молдова. Как уже было заявлено российским руководством, мы рассчитываем на конструктивное развитие двусторонних отношений, что отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", - отметил он.

Посол России также проинформировал, что в рамках контакта с Майей Санду планирует "обговорить параметры такого сотрудничества".

Предварительные итоги выборов

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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