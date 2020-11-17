Наблюдатели ENEMO: избирательная кампания в Молдове была напряженной

Различные наблюдательные миссии в Молдове продолжают высказываться о качестве проведения второго тура президентских выборов в республике.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Избирательная кампания в Молдове проходила достаточно напряженно, но без серьезных нарушений, заявил на брифинге во вторник глава Европейской наблюдательной миссии ENEMO Дритан Таулла.

Он отметил: в связи с пандемией большинство наблюдателей миссии следили за выборами удалено, но небольшое количество специалистов находились в Молдове и будет оставаться здесь до окончания всего электорального процесса.

"Мы констатировали, что второй тур был организован хорошо. Фундаментальное право голоса граждан было соблюдено, а кандидаты могли проводить свободную избирательную кампанию. Однако отмечались случаи клеветы и политических споров, но это не повлияло на соблюдение всех процедур по закону", - отметил Таулла.

Наблюдатель от ЦИК Олег Реут добавил, что выборы прошли демократично, но некоторые аспекты были регламентированы недостаточно.

По его мнению, Центризбирком справился с техническими вопросами, но был довольно пассивным в разрешении поступивших обращений в ведомство, а также присутствовало отсутствие согласованности между членами комиссии в срочных вопросах.

Олег Реут также рассказал, что ЦИК опубликовал все необходимые документы с избирательных участков, также были доступны в реальном времени данные по явке и предварительным результатам, что способствовало прозрачности выборов. В то же время, комиссия не опубликовала отчеты по всем своим заседаниям во время второго тура, что снизило прозрачность.

"Кандидаты могли открыто делать заявления для общественности, были соблюдены их права на свободное высказывание. Была напряженная атмосфера, и кандидаты часто допускали нарушение этических норм и допускали нападки друг на друга", - подчеркнул Реут.

Подводя общий итог выборов, Дритан Таулла отметил, что наблюдатели зафиксировали также случаи подвоза избирателей, попытки оказать на них давление и повлиять на их решение.

Наблюдательная миссия ENEMO будет отлеживать заключительный этап электорального процесса и проследит, как ответственные структуры будут рассматривать случаи нарушения и обращения граждан.

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