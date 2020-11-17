Депутат Госдумы России посетил Приднестровье: что обсуждалось во время визита

Во второй раз в 2020 году в Приднестровский регион приезжает зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ.

ТИРАСПОЛЬ, 17 ноя – Sputnik. Приднестровье посетил заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России Умахан Умаханов. Это уже второй в этом году визит российского парламентария, сообщили в парламентской пресс-службе.

Есть ряд вопросов, которые уже несколько лет традиционно поднимаются на встречах российский парламентариев и депутатов регионального парламента. Это в первую очередь упрощенный порядок получения российского гражданства. Также - вопросы гуманитарной и технической помощи со стороны РФ, в том числе и на развитие реального сектора экономики посредством технических кредитов.

"Вопросов очень много. По мере возможности поднимаем их в Государственной Думе, правительстве, администрации президента России и стараемся решить", – отметил Умаханов.

Известно, что по указу президента РФ Владимира Путина все ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, проживающие в Приднестровье, должны получить материальную помощь.

"Пока эти выплаты не поступили в Приднестровье. Российские парламентарии пообещали выяснить в органах исполнительной власти РФ, из-за чего задержка, и помочь решить этот вопрос в кратчайшие сроки", – подчеркнул приднестровский депутат Александр Коршунов.

В марте 2020 года на площадке Госдумы планировалось проведение выставки, посвященной Приднестровью, но в связи с пандемией проект пока не удалось осуществить.

"Проект не отменен, он перенесен на определенный период времени. Как только ситуация будет более благополучной, я думаю, выставка о Приднестровье на площадке Государственной Думы будет реализована", – отметил Коршунов.

На выставке планировалось рассказать о связи Приднестровья и России со времен Екатерины II, о духовном, культурном развитии региона и традициях. Большой раздел будет посвящен инвестиционному потенциалу Приднестровья, его экономическим возможностям.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova