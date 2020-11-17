17:23 17 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.25
  • USD17.11
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон встретился с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.

О чем говорили президент Молдовы Игорь Додон и посол России Олег Васнецов

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
Получить короткую ссылку
187 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/11/32530759.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201117/32530871/o-chem-govorili-prezident-moldovy-igor-dodon-i-posol-rossii-oleg-vasnetsov.html

Отдельной темой беседы была работа российских наблюдателей на выборах президента Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился с послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Об этом во вторник сообщил в соцсетях глава молдавского государства.

"Обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки. При этом господин посол выразил мне благодарность за усилия, приложенные в течение моего президентского мандата и направленные на улучшение молдавско-российских отношений", - отметил Додон.

Второй тур выборов президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Посол России участвует в наблюдении за ходом второго тура выборов в Молдове
По словам президента, на встрече констатировали достижение принципиально нового уровня стратегического диалога двух государств и наличие хорошей основы для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Собеседники отдельно обсудили работу российских наблюдателей на выборах президента Республики Молдова. Додон поблагодарил российскую сторону за проявленный интерес.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Какие вопросы намерен обсудить с Майей Санду посол России в Молдове
Депутаты Госдумы пообщались с российскими соотечественниками
Теги:
Игорь Додон, Олег Васнецов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участки для голосования во втором туре выборов президента Молдовы открылись в 07.00.
Как прошел второй тур выборов президента Молдовы: самые яркие фото
Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам.
Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться