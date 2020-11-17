О чем говорили президент Молдовы Игорь Додон и посол России Олег Васнецов

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился с послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Об этом во вторник сообщил в соцсетях глава молдавского государства.

"Обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки. При этом господин посол выразил мне благодарность за усилия, приложенные в течение моего президентского мандата и направленные на улучшение молдавско-российских отношений", - отметил Додон.

По словам президента, на встрече констатировали достижение принципиально нового уровня стратегического диалога двух государств и наличие хорошей основы для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Собеседники отдельно обсудили работу российских наблюдателей на выборах президента Республики Молдова. Додон поблагодарил российскую сторону за проявленный интерес.

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