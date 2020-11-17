Парламентское молчание: почему ряд фракций не пошли на консультации с Додоном

Политические дискуссии нынешнего президента с парламентскими фракциями: кто не готов к диалогу и почему, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Консультации с действующим президентом Молдовы Игорем Додоном не хотят проводить сразу несколько парламентских фракций. Впрочем, те, кто не расположены беседовать с нынешним главой государства, утверждают, что готовы на дискуссии между представленными в высшем законодательном органе силами.

Позиция DA

Депутаты "Платформа DA" не будут участвовать в консультациях с действующим президентом Молдовы Игорем Додоном. Об этом заявил лидер фракции Александр Слусарь.

"У нас состоялась дискуссия внутри партии, а также с лидером партии Андреем Нэстасе. DA не пойдет на так называемые консультации. Мы неоднократно подчеркивали, что у нас парламентская республика. Наше видение будет обсуждаться в парламенте", - сказал Слусарь.

Он также уточнил, что DA настаивает на возобновлении заседаний парламента.

Позиция PAS

И в PAS заявили, что не намерены идти на консультации с действующим президентом Игорем Додоном.

Об этом сообщил глава фракции Игорь Гросу.

По его словам, подобный диалог имеет право на существование, когда обсуждается кандидатура нового премьера или когда соблюдены условия для роспуска парламента.

Мнение демократов

Провела заседание исполнительного бюро и Демпартия, на котором среди прочего члены политформирования обсудили результаты президентских выборов, текущий политический контекст, а также возможные последующие сценарии.

"Демократическая партия Молдовы не будет участвовать в консультациях в администрации президента. Выступаем за диалог со всеми аутентичными партиями, который необходимо срочно начать", - сказано в заявлении ДПМ опубликованном в Facebook.

Накануне лидер молдавских демократов Павел Филип заявил, что не будет участвовать в консультациях с администрацией президента.

Что заявили в Pro Moldova

Лидер Pro Moldova, экс-демократ Андриан Канду заявил во вторник на брифинге, что возглавляемая им группа в парламенте также не пойдет на консультации с Додоном.

"На данный момент у президента Игоря Додона нет законного права инициировать консультации с парламентскими фракциями… Поэтому мы, Pro Moldova, не будем принимать никакой диалог и консультации с президентом Игорем Додоном, а только дискуссии между парламентскими фракциями и новоизбранным президентом", - сказал Канду.

Позиция Партии "Шор" и Pentru Moldova

Завершение избирательной кампании не привело к активизации работы парламента, говорится в заявлении, которое распространила "от имени платформы Pentru Moldova политическая Партия "Шор".

В заявлении говорится, что депутаты, вошедшие в парламентское объединение, не видят "разумных объяснений" тому, что пленарные заседания законодательного органа не проводятся, и настаивают на немедленном возобновлении его работы.

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Нынешний состав парламента должен либо прийти к консенсусу во имя страны, либо объявить о дате досрочных парламентских выборов в течение двух следующих недель, заявили депутаты.

В беседе с корреспондентом Sputnik секретарь фракции Партии "Шор" Марина Таубер отметила, что основной посыл заключается в том, чтобы парламент как можно скорее вернулся к работе. По ее словам, по другим вопросам будет сделано отдельное заявление.

Социалисты уже провели консультации с Додоном

Депутаты-социалисты накануне встретились с Игорем Додоном и заявили о его полной поддержке.

"Исходя из заинтересованности граждан в сохранении политической стабильности в стране, крупнейшая парламентская фракция обсудила с главой государства возможные последующие политические сценарии", - отметили в пресс-службе ПСРМ.

Там также подчеркнули, что необходимо строго избегать возможного политического кризиса, который привел бы к углублению экономического спада и социальному коллапсу.

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Депутаты-социалисты предложили Игорю Додону вернуться в руководство ПСРМ, в соответствии с положениями Устава партии.

О чем хотел поговорить Додон

Накануне действующий президент Молдовы Игорь Додон, который, по предварительным результатам второго тура выборов главы государства, занял второе место после Майи Санду, заявил, что намерен инициировать дискуссии с парламентскими фракциями и группами.

"У нас функциональное правительство, у нас самая большая фракция в парламенте, уверен, что будет и парламентское большинство, которое поддержит этот кабмин. Чтобы не допустить каких-либо интерпретаций и управлять совсем непростой ситуацией, связанной с пандемией, инициирую дискуссии с парламентскими фракциями и группами", - сказал он.

По его словам, есть несколько законопроектов, которые должны быть приняты в высшем законодательном органе в ближайшее время, в том числе госбюджет и налоговая политика.

"Мы должны избежать серьезного политического кризиса. Если у нас начнется политический кризис, то социально-экономическая ситуация станет еще хуже", - сказал Додон.

Он пояснил, что как минимум до 24 декабря он является действующим президентом Молдовы со всеми конституционными полномочиями, потому что инаугурация четыре года назад состоялась 23 декабря.

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Ранее шестеро депутатов, покинувших парламентскую группу и партию Pro Moldova, заявили о создании в законодательном органе новой политической группы — платформы Pentru Moldova. Серджиу Сырбу опубликовал в соцсетях фото заявления, которое подписали он и четверо других депутатов — Элеонора Граур, Руксанда Главан, Григоре Репещук и Корнелиу Падневич. Все они ранее состояли в Демократической партии Молдовы, в 2020 году перешли в Pro Moldova, а в конце октября покинули и эту парламентскую группу.

А 4 ноября депутаты фракции "Шор" подписали конвенцию о присоединении к платформе "Pentru Moldova".

Таким образом, сейчас в парламенте взаимодействуют пять официальных партийных фракций, одна депутатская группа, один неформальный союз и несколько неприсоединившихся депутатов.

Фракция ПСРМ располагает самым большим числом мандатов — в ее составе 37 депутатов.

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На втором месте по численности — фракция партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Майя Санду — 15 мандатов.

За ними следуют бывшие союзники по блоку ACUM — фракция "Платформы DA" располагает 11 депутатами.

Столько же, 11 мандатов, осталось в распоряжении фракции Демократической партии.

В составе партийной фракции "Шор" — 9 депутатов, считая находящегося за рубежом депутата Илана Шора. Фракция "Шор" на днях подписала соглашение о союзе с недавно образованным неформальным объединением, получившим название "конвенция "Pentru Moldova". В него вошли 6 депутатов (Серджиу Сырбу, Элеонора Граур, Руксанда Главан, Григоре Репещук, Корнелиу Падневич и Елена Бакалу), покинувших парламентскую группу "Pro Moldova".

В группе "Pro Moldova" осталось 8 депутатов во главе с Андрианом Канду.

Также в составе парламента 4 "неприсоединившихся" депутата — Александр Олейник, Евгений Никифорчук, Владимир Андронаки и Октавиан Цыку.

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