Когда депутаты соберутся на новое заседание

После паузы, продлившейся почти два месяца, парламентарии соберутся на новое пленарное заседание. В среду начинает работу постоянное бюро законодательного органа, которое составит повестку на ближайшую перспективу.

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Члены постоянного бюро парламента вернуться к работе 18 ноября. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь парламента Лилиана Ангел.

Члены постоянно бюро соберутся в среду в 14.00 и составят план работы для депутатов на две недели вперед.

Таким образом, парламентарии имеют все шансы провести пленарное заседание уже на этой неделе в четверг или пятницу.

Последнее заседание законодательного органа состоялось 10 сентября. С тех пор депутаты созывались лишь в парламентские комиссии или на заседания фракций.

После президентских выборов в Молдове, где по предварительным результатам выиграла лидер PAS Майя Санду, действующий президент Игорь Додон заявил о намерении инициировать дискуссии с парламентскими фракциями. Президент намерен обсудить с депутатами, какие законопроекты необходимо рассмотреть в ближайшее время.

Однако во вторник ряд фракций отказались от этих консультаций. В список отказавшихся вошли "Платформа DA", PAS, Демократическая партия и парламентская группа Pro Moldova.

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