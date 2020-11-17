Подаст ли в отставку Кику с поста молдавского премьера после инаугурации Санду

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику заявил, что пока о его отставке не может идти и речи.

"Говоря об отставке по собственному желанию, то речи пока быть не может", - заявил Кику в интервью одному из частных телеканалов.

Он пояснил это тем, что, "если в течение последующих четырех недель правительство не утвердит и не представит в парламенте налогово-бюджетную политику, бюджеты, законы, связанные с МВФ, заключение соглашения с Международным фондом и другие финансовые договоры, то рискует быть проклятым".

"Если войдем в 2021 год без этих документов, то у нас будут проблемы", - уточнил премьер.

По его мнению, "как минимум, безответственным было бы оставить все и уйти". "Поэтому надо работать", - сказал Кику.

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На вопрос о том, а что будет после утверждения всех этих документов, Кику отметил, что "посмотрим".

"Самое важное – чтобы после инаугурации нового президента было сотрудничество между государственными институтами. Если сотрудничества нет, и от это страдает страна, то сценарии могут быть разными", - добавил Кику.

Глава правительства считает, что отставка правительства не означает досрочные парламентские выборы.

"В парламенте как минимум 40 депутатов не хотят досрочных выборов. Нет уверенности, что будут досрочные парламентские выборы… Надеюсь, что в ближайшие три недели правительству удастся представить важные финансовые документов", - добавил Кику.

Ближайший тест на поддержку

По его словам, грядущий четверг окажется тестом на поддержку правительства парламентом.

"Как я понял, в четверг состоится заседание парламента. Будет рассмотрен законопроект, который призван повысить независимость Нацбанка, - это последнее условие, касающееся правительства, для заключения нового соглашения с МВФ. Вот и посмотрим, будет ли у кабмина поддержка. Также в четверг будет рассмотрен проект, который позволяет правительству продолжить выплату 16 000 леев медикам, которые заразились COVID-19. Это тоже будет тестом, есть ли поддержка правительству или нет. Если в четверг в парламенте не будет поддержки по этим проектам, то, значит, это сигнал, что у правительства ее нет. Посмотрим тогда, что делать", - пояснил Кику.

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Премьер отметил, что "как минимум до утверждения и представления депутатам налогово-бюджетной политики и бюджетов, продолжим работу".

Кто решает судьбу правительства

Он пояснил, что судьбу премьера решает не президент. "Правительство, премьер могут быть отправлены в отставку парламентом, который выражает вотум недоверия, или же премьер сам подает в отставку", - сказал Кику.

По его словам, он не знает, что намерены сделать с правительством под его руководством молдавские депутаты.

"Возможность отставки правительства парламентом была довольно высокая на протяжении всего этого года. Не знаю, если она сейчас больше, чем в июле, когда рассматривался вотум недоверия, или чем в сентябре. Я уже говорил, нельзя работать с мыслью, что тебя отправят в отставку, потому что это может произойти в любой день. Поэтому я не могу сказать, сколько продержится это правительство или я буду премьером после того, как состоится присяга Майи Санду. Я могу не дотянуть и до этого этапа. Все в руках парламента. Мы - парламентская страна", - сказал Кику.

Какой будет работа с Санду

На вопрос о том, каково будет взаимодействие кабмина с новым президентом, если правительство в нынешнем составе останется работать и после инаугурации Санду, Кику отметил, что до сих пор сотрудничество было хорошим и с главой государства, и с парламентом.

"Думаю, это нормальный подход. Государственные институты должны сотрудничать. Без политики… Считаю, что еженедельные заседания с президентом страны и спикером парламента были полезными. Думаю, что вне зависимости от того, кто будет дальше премьером, надо продолжать это сотрудничество", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что взаимодействие между государственными структурами крайне необходимо. "Думаю, что у премьера и президента после его инаугурации будет диалог и сотрудничество", - добавил Кику.

Предварительные итоги выборов

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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