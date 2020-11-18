Социолог: опросы до выборов показывали неоднозначные результаты  

Социолог объяснил, почему Санду сумела победить на выборах, не будучи самым популярным политиком в стране.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Массовое голосование диаспоры стало неким протестом граждан Молдовы за рубежом, считает директор компании социологических исследований Date Inteligente Михай Бологан.

По его словам, многие исследователи до выборов проводили ряд опросов, и не все они были с однозначным результатом. Как отметил Бологан, одно из последних исследований показало победу Майи Санду даже по территории Молдовы, без голосов диаспоры, - этот результат казался странным, но он потом подтвердился.

Бологан полагает, что на вероятную победу этого кандидата указывала еще во время голосования высокая явка, а также невиданная доселе мобилизация молдавской диаспоры.

"Надо понимать, что это были голоса в знак протеста, потому что Санду не политик номер один в стране. На это показывали и другие наши опросы в начале ноября. На руку Санду сыграла коалиция против Додона, где все объединилось в веселую хору – начиная с Усатого, Нэстасе, Киртоакэ и заканчивая Цыку", - добавил Бологан.

Как считает эксперт, на тот факт, что многие голосовали из протеста указывает и тот момент, что далеко не все граждане сумели перечислить хоть что-то из программы кандидатов и не смогли рассказать, какие полномочия есть у президента в стране.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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