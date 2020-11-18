Кто станет новым председателем партии PAS после Майи Санду

После того, как Майя Санду победила на выборах президента, партии PAS придется избрать нового главу политформирования.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Нового лидера Партии "Действие и солидарность" (PAS) изберут на республиканском конгрессе политформирования, который может состояться в ближайшее время. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил депутат Владимир Боля, представляющий эту политсилу.

По его словам, пока вопрос не поднимался внутри партии, однако в команде PAS есть люди, кто мог с достоинством справиться с задачами руководителя политформирования.

"PAS - уже довольно большая партия с опытом. У нас 130 примаров, 1300 с лишним местным советников, 15 депутатов, есть и президент. Мы не можем стоять на месте. Человеку, который станет руководителем партии, придется идти в том же темпе, что и до этого", - сказал Боля.

Он подчеркнул, что возглавит политформирование человек из партии "Действие и солидарность".

Партия PAS основана 15 мая 2016 года.

Предварительные итоги выборов

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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